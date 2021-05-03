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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Horner: "İkinci olmak ve sondaki o bir puanı alamamak sinir bozucu"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, pazar günkü Portekiz GP’nin ardından, pist sınırları yüzünden en hızlı tur puanını ve galibiyeti alamamanın sinir bozucu olduğunu söyledi.

Horner: "İkinci olmak ve sondaki o bir puanı alamamak sinir bozucu"

Portimao’daki yarışa 3. ve 4. sıradan başlayan Red Bull pilotları başarılı bir yarış geçirerek ilk dörtte yer almayı başardı. Fakat genç pilot Max Verstappen'in, galibiyeti Mercedes pilotu Lewis Hamilton’a kaptırmasıyla iki şampiyonluk adayının arasındaki fark 8 puana çıktı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde Red Bull hakkında “onlara verdiğimiz avansı kullanamadılar” yorumunu yapmıştı ve hâlâ rakiplerinin daha hızlı bir araca sahip olduklarını düşündüklerini söylemişti.

Fakat bugün Portekiz’de Red Bull ile Mercedes arasında inişli çıkışlı geçen bir mücadelenin ardından, takım patronu Horner, Mercedes’le olan farkın az olduğunu fakat Mercedes’in sert lastikleri daha iyi kullandıklarını söyledi.

Horner, yarış sonrası verdiği demeçte şöyle konuştu: “[Mercedes’le aramızdaki fark] çok, çok az ve bence belki orta hamurda biz biraz daha iyiydik. Fakat Mercedes, bugün sert hamurda daha güçlü gözüküyordu.”

“Bu yüzden ikinci olmak ve sondaki o bir puanı alamamak sinir bozucu ama bunu kesinlikle başaracağız.”

Sergio Perez, Red Bull Racing talks to the Team Principal Christian Horner

Sergio Perez, Red Bull Racing talks to the Team Principal Christian Horner
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ayrıca Horner, pist sınırları kurallarındaki tutarsızlık hakkındaki memnuniyetsizliğini de dile getirdi.

“Pist sınırları ve bunların uygulanışı bir tartışması konusu, değil mi?”

“Perez, pist sınırlarını aşan bir araç tarafından geçildi, sadece bunu söyleyeceğim.”

“FIA tarafından bir doküman alıyoruz ve bu günden güne değişiyor. Ayrıca uygulanış biçimi de sinir bozucu. Bu yüzden Sergio bu konuda çok öfkelenmişti. Fakat McLaren’dan kurtulduğunda hızı oldukça iyiydi. Onu, en hızlı turu atması için yumuşak lastiklere geçirmekte epey beklettik ve o bunu yapmayı başardı.”

“Fakat sonra Valtteri buna karşılık verdi ve biz de tekrar Max ile yanıt vermiş olduk.”

Horner sözlerini şampiyonluk savaşının Verstappen ile Hamilton arasında yakın bir mücadele olacağının altını çizerek noktaladı:

“[Sonraki yarışın] sadece bir hafta sonra olması harika. Baktığınızda daha sadece 3. yarıştayız ve sürücü şampiyonasındaki 8 puan gerideyiz, bu neredeyse hiçbir şey. Bu şampiyona bir maraton olacak, sürat koşusu değil.”

“Buraya gelirken bu pistin, Mercedes’in yararına bir pist olacağını biliyorduk ve buna rağmen onların arasına girmek gerçekten cesaret verici.”

 

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Ricciardo: ''Orta gruptaki mücadele, pistlere bağlı olacak''

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Ricciardo: ''Orta gruptaki mücadele, pistlere bağlı olacak''
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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Selin Elif Köse

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