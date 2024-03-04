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Formula 1 Bahreyn GP

Red Bull: "Takım içerisinde bölünme yok"

Jos Verstappen'in son açıklamalarına rağmen Red Bull içerisinde herhangi bir bölünme yok gibi görünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing & Geri Halliwell

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing & Geri Halliwell

Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull Racing'in başkanı Christian Horner'ın merkezinde yer aldığı tatsız hikaye henüz sona ermiş değil ve bununla ilgili zaten pek çok yorum geldi.

Ralf Schumacher, padokta geçirdiği hafta sonunun ardından, "Sinir savaşı devam ediyor - ya ilgili herkes eninde sonunda birbirinden özür dileyecek ya da birinin gitmesi gerekecek." açıklamasında bulundu.

Jos Verstappen Daily Mail'e verdiği bir röportajda Horner'ı açıkça istifaya çağırdı.

Horner'ı görevden alma girişimlerinin arkasındaki isim olup olmadığı sorulduğunda ise Jos, "Max bu kadar başarılıyken bunu neden yapayım? Bu mantıklı olmazdı." dedi.

Fakat Red Bull Racing sözcüsü, Verstappen Sr'nin yorumlarını yalanlamaya çalıştı.

Sözcü, RACER'a yaptığı kısa açıklamada, "Takımın hiçbir sorunu yok. Takım birlik içinde ve tamamen yarışa odaklanmış durumda." dedi.

Businessman Chalerm Yoovidhya, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Businessman Chalerm Yoovidhya, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jon Noble

Horner'ın kendisi de aynı şeyi söyledi fakat Red Bull'daki iç soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kendisine yöneltilen eylemlerle yüzleşmek zorunda kaldığını kabul etti:

"Benim için asıl önemli olan yarışmak. İnsanların ne yazdığı onları ilgilendirir. Ancak bu hafta sonunun ardından ana görevim, bir hafta sonra Suudi Arabistan'da yapılacak yarışa hazırlanmak olacak."

"Tüm bunları yapan kişilerin amaçlarının ne olabileceği konusunda yorum yapmayacağım. Tüm dikkatim bu takımda, ailemde, eşimde ve yarışlarda."

"Harika ailemin, inanılmaz ekibimizin ve tüm personelin desteğine sahibim. Benim işim yarış kazanmaya devam etmek ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Pazar günü çeşitli kaynaklar FIA başkanı Mohammed ben Sulayem'in Max Verstappen'den Horner'ı kamuoyu önünde desteklemesini istediğini bildirmişti.

Aynı zamanda federasyon, Formula 1 yönetimiyle olası adımları da görüştüklerini vurguluyor.

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