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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Red Bull, TAG Heuer ile kontrat yeniledi

Ekleyen:
, Editör

Red Bull, İsviçreli saat markası TAG Heuer ile olan sponsorluk anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Red Bull, TAG Heuer ile kontrat yeniledi

TAG Heuer, McLaren ile geçirdiği yılların ardından Red Bull'la anlaşmış ve son yıllarda Avusturyalı ekiple çalışmıştı. Hatta TAG, takımın Renault ile çalıştığı dönemde Renault motorunun isim hakkını da aldı.

İsviçreli saat markası, Red Bull'la olan kontratını uzatmak istiyordu ve taraflar, birlikte yaptıkları çalışmalardan memnun kaldığı için mevcut kontratı 2024 sonuna kadar uzattılar.

Bu, önümüzdeki üç yılda birlikte çalışacakları anlamına geliyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Grand Prix tarihindeki en ikonik markalardan biri olan TAG Heuer ile devam eden ortaklığımızı uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz." derken, "Önümüzdeki yıllarda birlikte elde edeceğimiz daha fazla galibiyeti sabırsızlıkla beliyoruz." diye de ekledi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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