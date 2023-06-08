Red Bull: "Tabanımızın kopyalanması rakiplerimize yardımcı olmaz"

Milton Keynes merkezli takım Monaco Grand Prix hafta sonunda, Sergio Perez'in kaza yapan aracı pistten çekilirken, gizli taban ve difüzör tasarımının görüntülerinin ortaya çıkmasından rahatsız oldu.

Red Bull'un birçok rakibi RB19'un sergilenmesinden önemli bilgiler edindiklerini söyledi.

Red Bull, diğer takımların tabanda ilginç bir şey bulmaları halinde tasarımlarını değiştirmelerinin Japonya Grand Prix'sine kadar süreceğini düşünüyor, aynı zamanda gördüklerini basitçe kopyalamanın herhangi bir ilerleme sağlamayacağına inanıyor.

Baş mühendis Paul Monaghan ortaya çıkan taban görüntüleri hakkında şunları söyledi: "Bu harika değil. Aracımızı bu şekilde sergilemek istemezdik, ancak bu oldu ve yolumuza devam edeceğiz."

"İnsanların bunu görmesi ve araçlarına uygulaması uzun sürecek, ayrıca gerçekten hızlanacaklarını düşünmüyorum. Yani basitçe ifade etmem gerekirse, cahil bir kopya, aracı daha da hızlandırmayacaktır. Tüm tasarıma entegre olması gerekir, bu sadece tek bir parçadan ibaret değil."

Monaghan, tasarım fikirlerinin araçta yer bulmasının aylar sürdüğünü, bu sebeple 'taklitçi konseptlerin' araçlarda yer almasının Ekim ayına kadar sürebileceğini söyledi.

Monaghan, "Geliştirme planımız, bazı şeyleri uygulamaya koymak istediğimiz zamanlamalar açısından oldukça iyi bir şekilde düzenlenmiştir."

Mercedes' floor was also exposed in Monaco. Photo by: Uncredited

"Eğer bir başkasının geliştirme planı bu sebepten değişirse, bunu araca uygulamaları uzun bir zaman alacaktır. Japonya GP civarında herkesin nerede olduğunu göreceğiz."

"Ancak disiplinimizi ve gelişim planımızı korumalıyız. Değiştirebileceğimiz tek şey aracımız, diğerlerinin yaptıklarını etkileyemeyiz. Dolayısıyla, kendi yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz ve en hızlı olmaya çalışacağız." dedi.

Red Bull aynı zamanda, rakipleri Mercedes ve Ferrari'nin de son zamanlarda kendilerine benzer bir sidepod konseptine geçtiğini gördü.

Monaghan bu tasarım yakınlaşmasının F1'de yıllardır yaşanan bir şey olduğunu, bu yüzden endişelenecek bir şey olmadığını söyledi.

"2009, 2010, 2011, hatta 2014'e geri dönersek, Mercedes'in sahip olduğu pakete genel olarak benzer bir paketle yarışlar kazanıyorduk."

"Diğer insanlar bizim aracımıza bakıp bu tasarımla daha hızlı gideceklerini düşünüyorlarsa, ondan etkilenmeye çalışacaklar ve bu sorun değil."

"McLaren'a 2011'i ve hızlı olmadığı zaman araçlarının nasıl göründüğünü sorun; sonrasında tıpkı bizimkine benzeyen bir egzoz tasarladılar ve oldukça hızlıydılar."

"Yani bu yıllardır böyleydi ve böyle devam edecek. Bu, sporu dengelemenin bir yöntemi. Telif hakkı yok, değil mi?