Red Bull, Suudi Arabistan'da Mercedes'i favori görüyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in, yeni Cidde pistindeki Suudi Arabistan Grand Prix'sinin favorisi olacağına inanıyor.

2021 sezonunun bitmesine sadece iki yarış kaldı ve takımlar şampiyonasında Mercedes ve Red Bull arasında sadece beş puan var. Sezonun bir sonraki yarışına ise önümüzdeki hafta sonu Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Max Verstappen'in sürücüler şampiyonasındaki liderliği ise Lewis Hamilton'ın Brezilya ve Katar'daki arka arkaya zaferlerinin, ardından sekiz puana düştü.

Horner, Cidde cadde pistinin hızlı ve akıcı doğasının Mercedes'in lehine olacağını düşünüyor. Ancak, Yas Marina pisti bu yılki yarış öncesinde birkaç değişiklik geçirdiği için Abu Dhabi'den pek emin değil.

Horner, "Sıkı bir mücadele olacak."

"Bir sonraki pist muhtemelen Mercedes için avantajlı olacak. Abu Dhabi'nin ise orada yapılan değişikliklerle nasıl olacağını bilmiyoruz."

"Bu son yarışlara sürücüler şampiyonasında sekiz puan önde girdik ve takımlar şampiyonasındaki liderliklerini beş puana indirdik, bu yüzden iki şampiyona da tamamen etkin."

"Bu harika çünkü şu anda, bu dünya şampiyonasının zirvesindeyiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Horner, sezonun iniş çıkışı göz önüne alındığında, her iki şampiyonanın da son ana kadar süreceğini düşünüyor.

Horner, "Son üç haftadır dünyayı dolaştık ve puan farkı açısından başladığımız noktayla hemen hemen aynı yerdeyiz."

"İnanılmaz derecede yakınız. Mercedes şu anda çok hızlı bir araca sahip. Meksika'da işler bizim lehimizeydi, Austin'de ise seçim yapacak bir şey yoktu."

"Bir sonraki yarışta sekiz puanlık bir avantajımız olduğu için mutluyum ve şansımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

"En başından beri bu şampiyonanın Abu Dhabi'ye kadar gideceğini düşünüyorum ve fikrimi henüz değiştirmedim." dedi.