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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Red Bull, Suudi Arabistan'da daha fazla zorlanmayı bekliyormuş

Red Bull'un danışman Helmut Marko, yapısı itibariyle Suudi Arabistan'ın kendileri için pek de uygun olmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull, Suudi Arabistan'da iyi bir performansla duble yapmayı başardı ve bu yıla iki duble ile başlamış oldu. 

Speedweek'teki köşe yazısında Helmut Marko, şöyle konuştu: "Geçen hafta Red Bull Racing'in Cidde'de, Bahreyn'den daha büyük sorunlar yaşayabileceğine dair endişelerimi dile getirmiştim."

"Bir dereceye kadar bu gerçekleşti. Max'in olağanüstü sıralama turu ve Leclerc'e karşı 0.3 saniyelik avantajı bu durumu biraz gizledi. Yarışta sert lastiklerle zorlandık. Isınma aşaması daha uzun sürdü ve Max trafiğe girip lastik sıcaklığını kaybettiğinde sorun yaşadı."

"Bahreyn'deki en büyük avantajımız aracımızın lastikler üzerinde çok yumuşak olmasıydı. Bu etki Cidde'de o kadar belirgin değildi."

Sonrasında Sergio Perez hakkında konuşan Marko, "Cidde Checo'nun gerçekten sevdiği bir pist. Son iki yıldır burada pole pozisyonunda yer alıyor, geçen yıl kazandı ve ondan önceki zaferi de güvenlik aracı en aptalca zamanda çıktığı için kaybetti."

"Bu yıl artık denemeler yapmıyor ve Max ile aşağı yukarı aynı ayarlarla başlıyor. Checo eskiden iyi davranan araçlarda hızlıydı. Ancak sürmesi kolay olan araçlar nadiren hızlıdır. 2022'de aracımızın fazla ağır olması onun işine yaradı. Sonuç olarak, daha fazla önden kayma ve dengeli bir arka uç ile daha iyi davranan bir araç vardı."

"Fakat o araç hızlı değildi - Ferrari aslında sezonun ilk yarısında daha hızlıydı. Dengeyi bizim lehimize çeviren şey strateji ve Leclerc'in sürüş hatalarıydı. Şimdi aracımız çok hızlı ve Max'in sert  arka tarafla herkesten daha iyi başa çıkması onun olağanüstü yeteneğinden kaynaklanıyor."

"Tüm farkı yaratan da bu."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Motorsport Images

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