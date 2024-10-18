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Formula 1 Amerika GP

Red Bull, sürüş yüksekliği cihazı konusunda FIA'yı tatmin etmek için değişiklikler üzerinde çalışıyor

Red Bull, RB20 aracında yapılacak küçük değişiklikler üzerinde FIA ile birlikte çalışıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Red Bull Racing RB20 front bib detail

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull, FIA'nın sürüş yüksekliği ayar cihazının parc ferme koşulları altında kullanılmadığından emin olmasını sağlayacak araç modifikasyonlarının Brezilya Grand Prix'sine hazır olmasını umuyor.

Milton Keynes merkezli takım, FIA'nın sıralama turları ve yarış arasında araçta yapılabilecek olası ayarlamalarla ilgili denetimlerini artırdığının ortaya çıkmasının ardından bu hafta sonu yapılacak Amerika Birleşik Devletleri GP'si öncesinde teknik tartışmaların merkezinde yer alıyor.

İlk olarak Motorsport.com tarafından ortaya çıkarıldığı üzere, bazı takımlar Red Bull'un aracında bulunan bir cihazın, parc ferme koşulları altında ön bibin yüksekliğini değiştirmesine olanak tanıyabileceği endişelerini dile getirdiler.

FIA, Red Bull'un yasadışı bir şekilde değişiklik yaptığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve Milton Keynes merkezli takımın da her zaman düzenlemelere tam olarak uyduğu konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

Ancak, bu hafta sonu ABD'de yapılacak yarıştan itibaren FIA takımların ne yaptığını daha sıkı bir şekilde kontrol edecek ve Red Bull’un cihazına sıralama turlarında parc ferme koşulları başladığında hareket ettirilmesini önlemek için mühürler ekleyecek gibi görünüyor.

Ayrıca, Red Bull ve FIA arasında yapılan görüşmelerin ardından, Red Bull'un herhangi bir kural dışı işlem yapmadığından emin olunmasını sağlayacak bir plan üzerinde anlaşıldı. Bu planın bir parçası olarak, takımın aracında bu alanda değişiklikler yapması gerekecek.

Red Bull RB20

Red Bull RB20

Photo by: Andreas Beil

Kaynaklar, ayar cihazının aracın karmaşık bir bölümünde olması nedeniyle revizyonların hemen yapılabilecek bir şey olmadığını, ancak değişikliklerin önümüzdeki ay Interlagos'taki yarışa hazır olacağını umduklarını belirttiler.

Yükseklik ayar cihazı, mekanik bir aletle bib'in yüksekliğini artırıp azaltmak için döndürülebilen vida tipi bir sistemden ibaret. Tüm takımların böyle bir sistemi var, ancak Red Bull’unki aracın içinden erişilebilecek şekilde benzersiz bir yapıya sahip, bu da dış gözlemcilerden gizli tutulmasını sağlıyor.

Takım, bu tasarımı gizlemediklerini, özellikle bu ayar cihazının tasarımının FIA sunucularında açık kaynaklı düzenlemeler gereği yayınlanması gerektiği için şeffaf olduklarını ifade etti.

Üst düzey bir ekip yetkilisi Austin'de cihaz hakkında şunları söyledi: “Evet, araç tamamen monte edilip çalışmaya hazır hale geldiğinde erişilemez olsa da var.”

Cihazın görülmesi çok kolay değil, kokpite takılı bir panelin kaldırılmasını gerektiriyor, böylece bir teknisyen onu ayarlamak için bir girintiye ulaşabiliyor.

Cihazın görülmesi oldukça zor, çünkü kokpitin üzerine yerleştirilen bir panelin kaldırılması ve ardından bir mekanikerin ayar yapmak için bu bölgeye ulaşması gerekiyor.

Bu, cihazın takım tarafından hızla ve kolayca kullanılamayacağı anlamına gelse de, FIA bunun sıralama turlarından sonra araçların yarışa hazırlanması sırasında yapılabilecek bir işlem olduğunun farkında.

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