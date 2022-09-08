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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Red Bull, sürüklenmeyi daha da azaltmak için arka kanadının uçlarını kırptı

RB18, aerodinamik verimlilik konusunda griddeki belki de en iyi araçlardan biri ve bu özelliği sayesinde düzlüklerde çok hızlı. Monza gibi aerodinamik verimliliğin çok önemli olduğu bir pistte, Adrian Newey'in mühendisleri dahi arka kanadın uçlarını kırparak sürüklenmeyi azaltmaya çalışıyorlar.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Red Bull, sürüklenmeyi daha da azaltmak için arka kanadının uçlarını kırptı
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Monza, tıpkı Spa gibi, Red Bull'un güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir pist olacak. Newey tarafından tasarlanan RB18, düşük sürüklenmeye sahip olması sayesinde uzun düzlüklerin bulunduğu, hızlı pistlerde bir seviye daha atlıyor. 

Red Bull, sadece aerodinamik verimlilik konusunda değil; DRS açıkken bu etkiyi kullanma konusunda da çok üstün. Bu özellikleri sayesinde rakipleri tarafından kolayca ulaşılmayan azami süratlere çıkarken, viraj performansından da büyük taviz vermiyorlar. 

Hız tapınağı olarak da bilinen Monza'da yere basma gücü diğer pistlerdeki kadar önemli olmadığından, takımlar mümkün olabildiği kadar az kanat açısıyla ve az yere basma gücü ile piste çıkıyorlar. 

Monza'ya halihazırda oldukça az yere basma gücü üreten bir arka kanat profili getiren Red Bull, arka kanadın üst planyasının uçlarını kırparak sürüklenmeyi daha da azaltılmak istiyor. Bu arka kanat profilinde minimal da olsa ana planyada kaşık tasarımını görmeye devam ediyoruz. 

DRS'nin etkisi, Monza'da diğer pistlere kıyasla çok daha az. Dolayısıyla Red Bull'un arka kanat açık değilken de sürüklenmeyi azaltmaya çalışması sürpriz değil. 

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