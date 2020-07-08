Red Bull, Styrian GP’de hangi ön kanadı kullanacağından emin değil

Max Verstappen, Avusturya GP hafta sonunda yeni bir burun konseptiyle sürüş yaparken Alex Albon orijinal versiyonla pistteydi.

Takım her iki aracın da Avusturya’daki ikinci yarışta aynı versiyonla yarışmasını istiyor. Ancak takımın, hangi versiyonun daha iyi olduğu konusunda kesin bir cevap elde etmesi için verileri gözden geçirmesi gerek.

Takım patronu Christian Horner, “Versiyon farkı, tam performanstan ziyade karakteristiklerle ilgiliydi.”

“Her iki sürücü de önümüzdeki hafta aynı versiyonla sürüş yapacak, ancak şu anda hangi versiyon olacağından emin değiliz. Bu konudaki veriye gerçekten bakmalı ve buna odaklanmalıyız.” dedi.

Red Bull, sezona hız anlamında Mercedes’in en yakın takipçisi olarak başlasa da sıralama turlarında yarım saniyeden fazla geride kaldı.

Bu farkın bir bölümü Verstappen’in araçta çözemediği denge sorunlarına bağlanması sebebiyle takım, aracın potansiyel galibiyetler için savaşabileceğinden emin olmaya devam ediyor.

Horner, “RB16’de çok, çok iyi bir temel olduğunu düşünüyorum ve yarışta Max’in rahat şekilde ikinci sırada yer alması cesaret verici.”

“Sıralama turlarında yaşadığımız bazı denge sorunlarını çözmeliyiz ve güçlü şekilde dönmeliyiz.”

“Denge sorunlarını çözersek Mercedes’le savaşacak potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum.”

“Belki bu pistte tek turda değil ama sezon genelinde savaşabiliriz. Ve gördüğünüz gibi, Max ve Alex ile hızımız oldukça iyiydi. İyi bir araç temeline sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sadece bunu efektif şekilde geliştirmemiz gerek.” ifadelerini kullandı.