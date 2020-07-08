Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1 devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Styrian GP’de hangi ön kanadı kullanacağından emin değil

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Styrian GP’de hangi ön kanadı kullanacağından emin değil
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Tem 2020 08:53

Red Bull, geçtiğimiz hafta araçlar üzerinde farklı burunlar kullandıktan sonra bu haftaki Styrian Grand Prix’sinde hangi burnu kullanacağı konusunda kararsız.

Max Verstappen, Avusturya GP hafta sonunda yeni bir burun konseptiyle sürüş yaparken Alex Albon orijinal versiyonla pistteydi.

Takım her iki aracın da Avusturya’daki ikinci yarışta aynı versiyonla yarışmasını istiyor. Ancak takımın, hangi versiyonun daha iyi olduğu konusunda kesin bir cevap elde etmesi için verileri gözden geçirmesi gerek.

Takım patronu Christian Horner, “Versiyon farkı, tam performanstan ziyade karakteristiklerle ilgiliydi.”

“Her iki sürücü de önümüzdeki hafta aynı versiyonla sürüş yapacak, ancak şu anda hangi versiyon olacağından emin değiliz. Bu konudaki veriye gerçekten bakmalı ve buna odaklanmalıyız.” dedi.

İlgili haberler:

Red Bull, sezona hız anlamında Mercedes’in en yakın takipçisi olarak başlasa da sıralama turlarında yarım saniyeden fazla geride kaldı.

Bu farkın bir bölümü Verstappen’in araçta çözemediği denge sorunlarına bağlanması sebebiyle takım, aracın potansiyel galibiyetler için savaşabileceğinden emin olmaya devam ediyor.

Horner, “RB16’de çok, çok iyi bir temel olduğunu düşünüyorum ve yarışta Max’in rahat şekilde ikinci sırada yer alması cesaret verici.”

“Sıralama turlarında yaşadığımız bazı denge sorunlarını çözmeliyiz ve güçlü şekilde dönmeliyiz.”

“Denge sorunlarını çözersek Mercedes’le savaşacak potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum.”

“Belki bu pistte tek turda değil ama sezon genelinde savaşabiliriz. Ve gördüğünüz gibi, Max ve Alex ile hızımız oldukça iyiydi. İyi bir araç temeline sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sadece bunu efektif şekilde geliştirmemiz gerek.” ifadelerini kullandı.

 
Sonraki haber
Webber: "Ferrari artık pilotları suçlamak yerine kendisine bakmalı!"

Önceki haber

Webber: "Ferrari artık pilotları suçlamak yerine kendisine bakmalı!"

Sonraki haber

Racing Point, 2021 için Vettel ihtimalini reddetmiyor

Racing Point, 2021 için Vettel ihtimalini reddetmiyor

Çok Okunanlar Bugün

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Formula 1
44dk

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"
Formula 1 / Formula 1
26dk

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!
Formula 1 / Formula 1
24dk

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"
Formula 1 / Formula 1
1s

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"
Formula 1 / Formula 1
39dk

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"
Formula 1 / Formula 1
51dk

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış
Formula 1 / Formula 1
1s

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

10-12 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

10-12 Temmuz Yarış Programı

Son Haberler

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!
Formula 1 / Formula 1
24dk

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"
Formula 1 / Formula 1
26dk

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"
Formula 1 / Formula 1
39dk

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Formula 1
44dk

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı

44dk
2
Formula 1

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"

26dk
3
Formula 1

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!

24dk
4
Formula 1

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

1s
5
Formula 1

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

39dk

Son Videolar

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

Son Haberler

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!
F1

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"
F1

Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"
F1

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Steiermark GP 1. antrenman seansı

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"
F1

Magnussen: "Düzlüklerde henüz neden kaynaklandığını bilmediğimiz bir yavaşlık var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.