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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Red Bull: “Stratejistin podyumda olması, cesur kararı için bir ödüldü”

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Red Bull: “Stratejistin podyumda olması, cesur kararı için bir ödüldü”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Kas 2019 12:29

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın stratejisti Hannah Schmitz’in podyum seramonisinde yer almasının, Max Verstappen’in cesur şekilde pite alınmasının bir ödülü olduğunu söyledi.

Schmitz, Interlagos’taki ilk güvenlik aracı periyodunda Lewis Hamilton’a geçilmek pahasına Verstappen’i liderken pite alma kararındaki en yetkili isimlerden biriydi.

Horner, o anda Red Bull’un ikilemde kaldığını ancak Schmitz’in doğru kararı verdiğini söyledi.

Horner, “O noktada lider olarak bir satranç oyununda gibiydik, çünkü arkadaki araç bizim yapacağımız şeyin tam tersini yapacaktı. Bu yüzden pist üstü pozisyonunu vermek oldukça cesur bir hamleydi.”

“Pist üzerinde geçiş yapabilmek için kendinize güvenmelisiniz, ki bunu Max ile daha önce yaptık. Ancak lastik avantajı ile beraber bunu tekrar yapabileceğini düşündük.” şeklinde konuştu.

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Horner ayrıca Schmitz’in Red Bull’a olan bağlılığını, doğum izninin ardından çalışmaya dönüp her gün ağır bir işle uğraştığını belirtti.

“Hannah birkaç yıldır strateji ekibimizde. Geçen sene doğum izni aldı ve tam zamanlı olarak çalışmaya geri döndü.”

“Yoğun bir işi var, işe gelmek için her gün dört saat araç sürüyor ancak işe bağlılığı ve tutkusu var.”

“Bugün doğru stratejik kararı verdi ve podyuma onun çıkmasını sağlayarak onu ödüllendirmenin doğru olduğunu düşündüm. Ve çalışan anneler için takımımızın önemli bir üyesi olması harika bir teşvik.”

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Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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