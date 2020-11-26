Red Bull sportif direktörü Wheatley'nin COVID-19 testi pozitif çıktı

Red Bull, Perşembe sabahı yayınladığı açıklamada, Wheatley'in bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde rutin kontrollerin bir parçası olarak COVID-19 testi yaptırdığını ve bu testin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Wheatley, testin pozitif çıkmasından ötürü İngiltere'ye geri döndü. Bu hafta sonu Bahreyn'de yer almayacak olan Wheatley, hükümet protokolleri kapsamında kendisini izole edecek.

Red Bull tarafından yapılan açıklamada, "Sportif Direktörü Jonathan Wheatley'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz. Resmi protokollere göre 10 günlük süre boyunca kendisini izole edecek ve Bahreyn GP'ye katılmayacak."

"Jonathan'ın görevleri, bu hafta sonu Bahreyn GP'de bazı takım üyeleri tarafından paylaşılacak." denildi.

Red Bull için iyi olan haber, takımdaki hiçbir üyenin bu virüsten etkilenmemesi oldu. Takım hafta sonunu sorunsuz şekilde yürütebilecek.

Geçtiğimiz haftalarda Williams patronu Simon Roberts'ın testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola'nın COVID-19 testi de pozitif çıktı.

Şimdi her ikisinin de bu hafta sonu Bahreyn'de yapılacak yarışlarla F1'e dönmesi bekleniyor.