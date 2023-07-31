Red Bull, Spa'daki galibiyet kupasını da kırdı!
Belçika Grand Prix'sinin ardından Red Bull'un aldığı galibiyet kupası kırıldı.
Red Bull, Max Verstappen ve Sergio Perez'in Spa-Francorchamps'taki dublesini standart bir takım fotoğrafıyla kutladı ve ardından pit yolundaki garajının önünde şampanya patlattı.
Verstappen ve takım patronu Christian Horner da dahil olmak üzere takım üyeleri şampanya yağmurundan kaçınmak için koşarken, takımın pit panosu takımın galibiyet kupasının üzerine düştü ve çarpmanın etkisiyle kupa parçalandı.
Bu aksilik Red Bull kampında büyük bir eğlenceye yol açarken, Verstappen gülümseyen Horner'a "Yine kırıldı, kupa yine kırıldı!" diye bağırdı.
Budapeşte'de Lando Norris, şampanya patlatmaya çalışırken Verstappen'in galibiyet kupasını kırmıştı.
Norris, yapımı altı ay süren 45.000 dolarlık kupaya zarar verdiği için özür dilerken, Macaristan GP organizatörleri kupayı yeni bir örnekle değiştirme sözü vermişti.
Belçika GP sonrası verilen galibiyet kupasını takım adına Greg Reeson almıştı.
Belçika'da kırılan kupanın akıbeti belli olmazken, iki hafta içerisinde iki kupa kırılmış oldu.
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