Red Bull, Spa'da cuma gecesi de çalışmış

Takımlar kurallar gereği, Cuma akşam saat 22:00'den cumartesi sabah 09:30 arasında araç üzerinde herhangi bir çalışma yapamıyorlar.

Takımlara yıl boyunca iki kez bunu yapma fırsatı veriliyor ve bunu aştıkları takdirde ceza alıyorlar.

Red Bull da cuma gecesi araç üzerinde çalıştığı için, bu yılki iki hakkından ilkini kullanmış oldu.

Avusturyalı ekip, eğer iki kez daha gece çalışırsa kurallar gereği ceza alacak.