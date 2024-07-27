Red Bull, Spa'da cuma gecesi de çalışmış
Red Bull'da Spa'da cuma gecesi araç üzerinde çalışmaya devam etti.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Takımlar kurallar gereği, Cuma akşam saat 22:00'den cumartesi sabah 09:30 arasında araç üzerinde herhangi bir çalışma yapamıyorlar.
Takımlara yıl boyunca iki kez bunu yapma fırsatı veriliyor ve bunu aştıkları takdirde ceza alıyorlar.
Red Bull da cuma gecesi araç üzerinde çalıştığı için, bu yılki iki hakkından ilkini kullanmış oldu.
Avusturyalı ekip, eğer iki kez daha gece çalışırsa kurallar gereği ceza alacak.
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