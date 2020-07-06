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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, sosyal medyadaki görüntüler üzerine Hamilton kararına itiraz etmiş!

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Red Bull, sosyal medyadaki görüntüler üzerine Hamilton kararına itiraz etmiş!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Tem 2020 14:34

Red Bull, sosyal medyada dolaşan görüntüler üzerine Lewis Hamilton'ın sarı bayrak ihlaliyle ilgili karara itiraz ettiklerini söyledi.

Lewis Hamilton, cumartesi günkü son zaman turunda Valtteri Bottas'ın hemen arkasında gidiyordu ve Fin pilot hata yaparak pist dışına taştı. Bunun üzerine sarı bayraklar çıktı ancak Hamilton'ın yavaşlamadığı görülüyordu. Başlangıçta bu olaya ceza verilmemişti ancak Avusturya GP'den kısa bir süre önce Red Bull, karara itiraz etti.

Hakemler, bu itiraz öncesinde sarı/yeşil bayrak karışıklığının Mercedes sürücüsünün durumunu etkilediğini ve bu nedenle herhangi bir yaptırım uygulamanın doğru olmadığını düşünüyorlardı.

Ancak akşama doğru ortaya çıkan resmi bir 360 derecelik F1 videosunda, Hamilton'ın yeşil bayrakları görmeden önce -yanıp sönen- sarı bir ışık panelinden geçtiği görülüyordu.

Video, Cumartesi gecesi pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi ve yarış sabahı Red Bull, FIA'ya bunu görüp görmediklerini sordu.

Motorsport.com'a konuşan Red Bull takım başkanı Christian Horner, harekete geçmelerine tam olarak neyin sebep olduğu sorusuna, “Bize sosyal medyada, farklı bir kamera açısı olan 360 derecelik bir video olduğu söylendi."

"O videoda çok açık bir şekilde sarı bayrağın çıktığı bir panel olduğu görülüyordu ve Meksika'da olanla aynıydı."

“Bu yüzden FIA'dan buna bir göz atmasını istedik. Bu görüntüleri daha önce görmediklerini söylediler. Yani sebebini bilmiyorum, belki erişime sahip değillerdi ya da o kameraya bakmamışlardı."

“Bu yüzden buna bakıp konuyu gözden geçirdikten sonra, onlar için çok net bir karar oldu.” dedi.

Yeni kanıtlar üzerine FIA, Hamilton'a üç sıra grid cezası verdiler.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Editör Jonathan Noble

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