Red Bull "sorunsuz" başlangıç sayesinde artık performansa odaklanacağı için mutlu

Red Bull'un genellikle en zayıf noktası sezona kötü başlaması ve gelişene kadar Mercedes'in şampiyonadaki farkı açmasıydı.

Avusturyalı ekip, 2021 aracıyla beraber yeni sezona güçlü şekilde başlamayı hedefliyor.

Takımın Bahreyn test performansı epey etkileyiciydi ve ayrıca dayanıklılık anlamında da iyi göründüler.

Takım patronu Christian Horner, şu noktada her şey yolunda gittiği için artık performansa odaklanabilecekleri görüşünde ve bundan ötürü mutlu görünüyor.

Sky Sports'a konuşan Horner, "Bizim için çok olumlu bir test oldu. Sorunsuz bir üç gün geçirdik. Hepimiz özel hava şartlarıyla baş etmek zorunda kaldık. Ancak her iki sürücü de araç içerisinde çok rahattı. Testten çok fazla veri ve nispeten mutlu iki pilotla dönmemiz güzeldi. Ancak bunlar sadece birer testti, bu yüzden Red Bull'daki kimse heyecana kapılmıyor."

"İleriye doğru güzel bir adım attık ve araç dengeli görünüyordu. Test boyunca rüzgar birkaç kez yön değiştirse de sürücülerimizi her şartta çok rahatlardı. Özellikle Perez'in hemen bu kadar çok mesafe tamamlaması çok önemliydi."

"Sergio harika biri ve takımda olması harika. Max Verstappen ile iyi bir ilişkisi var. Araçla ilgili geri bildirimleri, büyük oranda Max'in bildirimleriyle eşleşiyor. Bu yüzden takıma çabucak adapte oldu."

"Önümüzde uzun bir sezon var. 23 yarıştan bahsediyoruz, ki bu çok fazla. Başlangıçtan itibaren iyi performans göstermek bizim için çok önemli. Mercedes'le olan test, onlardan alıştığımıza kıyasla biraz daha karmaşıktı. Ancak onlar harika bir takım ve onları küçümsemek için aptal olmalısınız."

"Bence geri dönebilirler. Birkaç yıl önce testlerde zorlandıklarını ve ardından rahatlıkla ilk yarışı kazandıklarını gördük. Mercedes son yedi yılda şampiyon oldu, her şeyi domine etti. Onları yenmek, bizim için çok büyük bir mücadele. Herkes bunun kendiliğinde olmayacağını biliyor ve ayaklarımızı yerde tutup, kendimize odaklanmalıyız."

"Bahreyn'deki yarış öncesinde iyi miktarda tur atmak bizim için iyi ve sürücülerimizin araç hakkında olumlu hislere sahip olması da iyi. Artık sorunları çözmek yerine aracı daha hızlı hale getirmeye odaklanabiliriz." dedi.