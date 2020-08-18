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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor

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Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Ağu 2020 16:15

Christian Horner, Alexander Albon'un an itibariyle yaşadığı sıkıntılara rağmen, Red Bull'un Taylandlı sürücüye "çok fazla güvendiğini" söyledi ve RB16'nın sorunlarının "hiçbir anlam ifade etmediğini" söyledi.

Albon, 2020 sezonunun ilk altı yarışı sonrasında takım arkadaşı Max Verstappen'in temposuna ayak uyduramadı ve "hassas" olan Red Bull aracında sıkıntı yaşadığını söyledi.

Taylandlı sürücü, İspanya'da altıncı olarak sezonun en iyi sıralama sonucunu yakalamış oldu.

Ancak Albon, hemen önünde yer alan Racing Point araçlarının temposuna uyamadığı için, yarış boyunca Carlos Sainz ve Sebastian Vettel'e geçilerek yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Yarış sonrasında Albon, sert lastiği kullanmak için erken pite gelmesi ile beraber, üç stintinin tamamında "lastikleri hayatta tutmakta zorlandığını" söylemişti.

Red Bull'un stratejisinin Albon'u yarı yolda bırakıp bırakmadığı sorusunu yanıtlayan takım patronu Horner, ana sorunun bu olmadığını düşündüğünü söyledi.

Horner açıklamasına şu şekilde devam etti: "Problem, Alex'in aracında iyi bir denge olmamasıydı."

"Üç lastik hamurunun tamamında denge yakalayamaması demek, bu lastikleri çok hızlı bir şekilde bitirmesi demek oluyor."

"Yarışın çok büyük bir çoğunluğunda kirli havada sürmesi, lastiklerinin bitmesine neden oldu. Stintlerimizde uzun bir süre geçirmedik, bu sert hamur lastik olsun, yumuşak hamur olsun, orta hamur olsun durum hiçbir şekilde değişmedi."

"Bu, onun için çok can sıkıcıydı."

Verstappen, aldığı üst üste beş podyum finişi sonrasında sürücüler klasmanında ikinci sırada bulunurken, Albon ise altıncı sırada bulunuyor ve Verstappen'in yarısı kadar puan toplamış durumda.

Horner, Red Bull'un Albon'un yaşadığı sıkıntılara yardım etmek için çok çalıştığını, ancak aracın kendisinin hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

"Simülatörde iki araç arasındaki sürüş stiline, karakteristiklere bakıyoruz ve Max'in neden aracından neden verim alabildiğini sorguluyoruz."

"Garajın Alex tarafını mühendislik kısmıyla güçlendirdik ve ona olan güven çok fazla. Silverstone'da gördüğünüz gibi, onun çok hızlı bir yarış sürücüsü olmak için yeteneği var."

"An itibariyle hiçbir şey onun aklına yatmıyor, bu dönemde ona yardımcı olmaya çalışmalıyız."

"An itibariyle aracı sürmek zor, ancak zamanla ve bizim tarafımızdan yapılacak geliştirmelerle beraber, onun bu zorluğu atlatmasına yardımcı olacağız."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

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