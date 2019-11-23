Red Bull: “Son dönemdeki performans, Honda’yı F1’de tutmaya yardımcı olabilir”

Max Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu Interlagos’ta Toro Rosso sürücüsü Pierre Gasly’nin önünde galibiyete ulaşmıştı. Bu sonuçla beraber Honda, 1991 Japonya GP’den bu yana ilk kez ilk iki sırada yer almıştı.

Son dönemdeki güçlü performans, Honda’nın 2020 sonrasında F1’de kalıp kalmama kararını değerlendirdiği döneme denk geldi.

Japon üreticinin patronları, F1’in 2021’de başlayacak olan yeni dönemi için gerekli olan yatırımın, elde etmek istedikleri sonuçları sağlayıp sağlayamayacağını düşünmek durumundalar.

Bu yüzden de, Honda’nın kararı yaklaştıkça elde edilen sonuçlar, bu karara etki edecek.

Son dönemde elde edilen sonuçların, Honda’nın sporda kalıp kalmayacağı konusunda ne kadar önemli olduğu sorulduğunda Horner, “Bence çok önemli.”

“Honda harika gelişim gösteriyor ve bence beş yıllık adanmışlık ve çabanın ardından ödülleri görebiliyorlar. Spora geri döndüklerinde durumun nasıl olduğunu hatırlamanız gerekiyor.”

“Kendilerini bu pozisyona getirmek için büyük bir tutku ve gururla başlarını eğip harika bir iş yaptıklarını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe de Horner’ın görüşlerini destekledi.

Tanabe, “Umarım bu sonuçlar, geleceğimizi olumlu yönde etkiler.”

“Karar verme sürecinde ben yokum. Yönetimdeki üyelerimiz bunun üzerinde çalışıyor. Hazır olduğumuzda açıklamayı yapacağız.” dedi.