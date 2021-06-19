Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor

Bugün gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen harika bir performans ortaya koydu ve Valtteri Bottas'ın 0.7 saniye önünde ilk sırada yer almayı başardı.

Verstappen'in bu denli hızlı olması, sıralama turlarının son bölümünde orta lastikle kalmasının önünü açıyor.

Hollandalı pilot, bunu başarabilirsek orta lastikle başlayabilir ve yarışın ilk bölümünde daha fazla avantaj ede edebilir.

Servus TV'ye konuşan Helmut Marko, bu konu hakkında şöyle dedi: "Seanstan çok memnunuz, aracımız şimdiden en uygun şekilde ayarlanmış durumda."

"Sıralama turlarının son bölümüne orta lastikleri kullanmayı umuyoruz. Çünkü uzun sürüşlerde yumuşak lastiklerin performansı o kadar da iyi değildi."

"Ayrıca en yüksek sürate bakıldığında Mercedes'in tam güçte sürmediği görülebiliyor. Bu, belki de 0.3 veya 0.4 saniye denk gelebilir. Fakat sıralama turları konusunda iyimseriz. Başka bir pole pozisyonu daha kazanabiliriz."

Marko, Sergio Perez'den de övgüyle bahsetti.

"Perez şimdi Max'in hemen yakınında. Bu nedenle strateji açısından öncesine kıyasla daha iyi bir pozisyondayız. Perez daha fazla zorlanıyor ama sanırım Max ile aynı yöne gidecek. Umarım ilk üçte olur."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images