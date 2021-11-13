Red Bull, sıralama turları öncesinde Mercedes hakkında FIA ile görüşmüş

Red Bull, Brezilya'da gerçekleştirilen antrenman ve sıralama turlarında, Mercedes'e oranla düzlüklerde bir kez daha oldukça yavaş kaldı. Bu durum yaz tatilinden bu yana Red Bull için bir endişe kaynağıydı.

Red Bull şimdi, bunun neyden kaynaklandığını anlamış durumda. Red Bull'a göre Mercedes'in bir arka kanat parçası, 260 km/s hızı aştıktan sonra esniyor.

Christian Horner, bu konuda "Temelde, Bakü'deki yarıştan önce suçlandığımız şeyi yapıyorlar." dedi.

FIA o noktadan itibaren kanatların esnekliğini sıkılaştırdı ve bazım takımlar kanat değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Brezilya GP sıralama turlarının başlamasından bir saat önce Red Bull'dan Adrian Newey ve baş mühendis Paul Monaghan bir sürü kağıt ve video kanıtlarıyla, FIA ofisine gittiler ve DRS açıkken, iki arka kanat parçası arasındaki boşluğun, düzlüğün son üçte birlik kısmında arttığını belittiler.

Yine de bu şikayetin protestoya dönüştürüp dönüştürülmeyeceğine karar verilmedi.

Marko bu konuda, "Bir sonraki hamlemizi düşünmeliyiz." derken, Toto Wolff, "Bundan hiçbir şey çıkmayacak." dedi.

Sıralama turlarından sonra FIA, Hamilton da dahil olmak üzere tüm arka kanatları inceledi, ki bu bir tesadüf değildi. FIA teknik delegesi Jo Bauer, Hamilton'ın aracındaki DRS'nin, teknik yönetmelikleri ihlal ettiğini keşfetti.

Bauer, “44 numaralı aracın arka kanadının üst parçasının ayarlanabilir bölümleri, 2021 Formula 1 Teknik Yönetmeliği’nin 3.6.3 maddesine uygunluğu açısından kontrol edildi.”

“Bu parçanın minimum uzunluğunun gereklilikleri yerine getirildi. Ancak maksimum uzunluk olan 85mm, DRS sistemi Teknik Direktif/011-19’a göre ayarlandığında ve test edildiğinde yerine getirilemedi.”

“Bu durumu, değerlendirmeleri için hakemlere iletiyorum.” diye belirtti.

Yani Red Bull'un şüphesi ile Hamilton'ın aracındaki DRS ihlali tamamen farklı iki durumdu. Aracın aynı bölgesinde meydana geldiler ve aynı etkiye sahipler. Bu da aracın düzlüklerde daha hızlı olmasını sağladı.

Red Bull da Hamilton'ın aracında olan şeyin bir üretim hatası veya bir ihmal olduğunu düşünüyor.

Bu, Bottas'ın arka kanadının kurallara uygun olması ile de destekleniyor. Fin pilot, düzlüklerde takım arkadaşından 5.5 km/s daha yavaştı.

Hamilton diskalifiye ile karşı karşıya olsa da hakemler için durum o kadar da kolay değil. Şimdi FIA, konuyla ilgili daha fazla kanıt bekliyor.