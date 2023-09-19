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Red Bull: "Singapur'da zorlanmamızda, esnek kanat direktifinin etkisi sıfırdı"

Red Bull, Singapur Grand Prix'sinde esnek kanatlara ve zemine getirilen çifte kısıtlamanın hafta sonu yaşadığı zorluklarda "sıfır" rol oynadığında ısrar ediyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Şu ana kadar tüm yarışları kazanarak 2023 sezonunu domine eden Red Bull, 2018 Rusya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez araçlarından birini sıralamalarda Q3'e sokamadı. Yarışta temposu daha iyi olsa da podyumda finiş göremedi.

Bu sürpriz form değişikliği, FIA'nın esnek gövde parçalarına ilişkin iki ayrı kural açıklamasının yürürlüğe girdiği aynı hafta sonunda gerçekleşti. 

TD18 olarak bilinen direktif, esnek kanatlarla ilgili kuralları ve özellikle de takımların hareketli mekanizmaları ve burun etrafında dönen akıllı tasarımları gizleme hilelerini sıkılaştırdı. 

Radarın altında kalan ikincisi ise, ilk olarak 2022 Kanada Grand Prix'sinde dalgalanmayı engellemeye yardımcı olmak için devreye giren TD39'un güncellenmiş bir versiyonuydu. 

Bu yönergenin güncellenmiş ifadesi, takımların taban altındaki patinaj bloğu delikleri etrafındaki zeminin esnekliğine ilişkin izinleri istismar ederek yapabilecekleri hileleri yasaklıyordu. Bazı ekiplerin bunu kullanarak yüksek hızda çok fazla aşınma riski olmadan tahta plakaları ve zeminleri yere çok daha yakın hale getirdiklerinden şüpheleniliyordu. 

Ancak Red Bull'un yaşadığı zorlukların zamanlaması tam da bu yeni TD'lerin devreye girdiği döneme denk gelse de, ekip bu nedenle zorlandığını öne sürmenin yanlış olduğunu düşünüyor. 

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın FIA'nın yeni tutumunun bir sonucu olarak aracında "sıfır" değişiklik yapmak zorunda kaldığı konusunda kararlıydı. 

Neyin yanlış gittiğine dair detayları açıklaması istenen Horner, "Bunların hepsi mühendislikle ilgili. Bu işte sihirli değnek yok."

"Hepinizin TD'yi suçlamak isteyeceğini biliyorum, ama ne yazık ki bunu bile suçlayamayız, çünkü aracımızdaki tek bir bileşen bile değişmedi." şeklinde cevap verdi.

Horner, takımın herhangi bir bileşenini çalıştırma şeklini değiştirmek zorunda kalıp kalmadığına açıklık getirmesi için zorlandığında şu yanıtı verdi "Hayır. Sıfır." 

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Red Bull'un yaşadığı zorlukların TD'lerle bağlantılı olmasından ziyade, Horner bunun yerine sıralamalardaki zorluklarının tetikleyicisinin, takımın Cuma antrenmanında baştan itibaren kötü bir şekilde yanlış yaptığı ayarlarla ilgili olduğunu öne sürdü.

"Buraya gelirken daha yakın bir rekabet olacağını biliyorduk. Ama sanırım Cuma günü bu kadar geride olmamız bizi biraz şaşırttı."

"Bence özellikle tek bir turda araç için doğru çalışma penceresinde değildik. Ve orada olmadığınızda, lastikler korkunç hissediyor. Hiçbir şey çalışmıyor." 

Horner, sorunun takımın hafta sonu öncesi simülasyon çalışmalarında kendisini yanlış pencereye koymasından kaynaklanabileceğini öne sürdü - bu yıl pistteki tümseklerin ve tutunma seviyelerinin doğasını değiştiren pist yenileme çalışmaları işleri özellikle karmaşıklaştırdı. 

Ayrıca Red Bull'un yarış hazırlığı, yeni bir zemin güncellemesi getirmesiyle daha da karmaşık hale geldi ve sonunda takım, sıralama turları için bu güncellemeyi kaldırmayı seçti çünkü bunun sorunlarının bir nedeni olup olmadığından emin değildi. 

Horner, "Hafta sonundan önceki simülasyonumuzun bizi doğru sonuca götürmediğini düşünüyorum. O zaman bundan çıkış yolunuzu bulmak zorundasınız. "

"Sanırım yanlış pencereye girdik ve bu da aracın sahip olduğu bazı zayıflıkları ortaya çıkardı. Ancak bu aslında gelecek yıl için çok faydalı bir ders oldu çünkü bize çok faydalı bilgiler ve RB20'mizde ele alabileceğimizi umduğumuz bazı şeyler verdi." dedi.

RB19'un en güçlü yanlarından biri, farklı hızlarda öngörülebilir bir aero platformunu koruyabilmesi, yani farklı viraj türlerinde daha tutarlı olması. 

Ekibin etkili sürüş kontrolü aynı zamanda aracın yüksek hızda (en fazla yere basma kuvvetinin üretildiği yerde) zıplamadan yere yakın çalışmasını sağlıyor.  Nispeten yüksek bir sabit sürüş yüksekliği ile bu, aracın birden fazla fayda sağlayabilecek yumuşak bir süspansiyonla çalıştığını gösteriyor.

Yine de tümsekli pistlerde daha fazla zorlanıyor ve bu yılın başlarında Belçika Grand Prix'sinde, sürücülerinin aracın çok fazla dibe vurmasını önlemek için yarışta Eau Rouge'da yavaşladığı gözlendi.

Hafta sonunu değerlendiren Red Bull'un baş mühendisi Paul Monaghan, Singapur'un araçla ilgili takım içinde zaten iyi bilinen bazı zayıflıkları herkesin gözleri önüne serdiğini söyledi. 

Monaghan "Bir yarış hafta sonunda çözemeyeceğimiz bazı doğal sorunlarımız var. Bazı hatalar yaptık ve bunların hepsi Q2'de yarış dışı kalmamızla sonuçlandı." 

"Temel bir şey değil ama yolda bazı hatalar yapıldı ve gelecek yıl düzeltebileceğimiz bazı sorunlar [vardı]. Devam ediyoruz." dedi.

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