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Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Red Bull'un bu hafta sonu Singapur'da şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14

Bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışları kazanan Red Bull, arka arkaya galibiyet sayısını 15'e çıkarmış durumda ve iki şampiyonada birden rahat şekilde gidiyor. Sezon böyle giderse, Red Bull sezonu puan anlamında büyük bir rekorlar tamamlayacak.

Takımlar şampiyonluğu ise artık çok uzakta görünmüyor.

Red Bull Racing şampiyonada 583 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 273 puana sahip. Bu iki takım arasında 310 puan fark var ve kalan yarışlarda en fazla 353 puan alınabilir.

Dolayısıyla Verstappen ve Perez, Singapur Grand Prix'sinde duble yapar, Mercedes pilotları da puan alamazsa o zaman Red Bull takımlar şampiyonluğunu garantileyecek.

Fakat gerçekçi bakıldığında şampiyonun Suzuka'daki bir sonraki yarışta belirlenmesi oldukça yüksek bir ihtimal.

Öte yandan bu hafta sonu Max Verstappen'in şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunmuyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: AG Photo / Paolo Belletti

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