Red Bull: "Singapur'da kazanmak için performansımızın zirvesinde olmalıyız"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Singapur'un epey zorlu geçmesini bekliyor.
Red Bull, son birkaç haftadır yüksek yere basma gücü gerektiren Singapur'un kendileri için kolay geçmeyeceğinden bahsediyor.
Marina Bay pisti, yapı itibariyle Red Bull RB19'un güçlü yanlarına uymuyor ve bundan ötürü açıklamalar hep bu yönde oldu.
Bugünkü ilk seansın ardından basın karşısına çıkan Red Bull takım patronu Christian Horner'ın görüşleri yine aynıydı.
Horner şöyle dedi: "Bu pist bizim için sezonun en zorlu pistlerinden biri olacak."
"Bence pistin karakteristiği, aracın güçlü yönlerine uymuyor ve galibiyet serimizi devam ettirmek için performansımızın zirvesinde olmamız gerekiyor."
"Ferrari hızlı görünüyor, McLaren mücadelenin içerisinde, Mercedes de orada. Yani bu hafta sonu çok sıkı olabilir."
"Artık en önemli şey aracın dengesini pist şartlarına göre ayarlamak ve pist gerçekten çok hızlı şekilde gelişiyor, dolayısıyla sürücülerin de buna uyum sağlaması gerekiyor."
"Genel olarak bakarsak, yüksek hızlı bölümler bizim için iyi olabilir."
"Fakat 90 derecelik virajlar, Monako'da hatta yılın başlarında Azerbaycan'da gördüğümüz üzere bizim için biraz daha zorlayıcı oluyor."
"Her halükarda mücadelenin içerisinde olabileceğimizi düşünüyorum fakat performansımızın zirvesinde olmamız gerekecek."
Yeni pist düzeniyle ilgili de Horner, "Oldukça iyi görünüyor, umarım geçiş fırsatı sağlar. Sürücülerden yeni düzen hakkında olumsuz bir şey duymadım." dedi.
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