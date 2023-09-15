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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Red Bull, Singapur Grand Prix'sine yeni bir arka kanat getirdi

Red Bull, Singapur Grand Prix'sine getirdi ve bu açıdan Alpine, AlphaTauri ve McLaren'in izinden gitmiş oldu.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Red Bull Racing RB19 endplate comparison Singapore GP

RB19'daki güncelleme, diğer takımlar tarafından birkaç yarıştır takip edilen farklı kanat ucu tasarımını içeriyor.

Yeni tasarımda, uç plakanın yuvarlak kısmının üstünde bulunan metal bir braket var. Bu bölüm, yatay ana plaka ile bağlantı görevi üstleniyor.

Bu sadece ana plakanın daha uzun olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu uçtan gelen hava akışını da değiştiriyor.

Bu değişiklik sonrasında, sadece kanat açısı etkilenmeyecek, aynı zamanda uç plaka ile ana plaka arasındaki boşluk da artacak. Dolayısıyla hava akışı etkilenmiş olacak.

Mühendisler, yere basma gücü ve sürüklenme arasındaki dengeyi yeniden ayarlama hedefindeler.

Red Bull'un resmi FIA belgelerinde verdiği açıklamada, takım şunları belirtiyor: "Bu tasarımda rakip takımların tasarımlardan ilham aldık."

"Flap'ın ucu, bu kısımda daha fazla basınç oluşturacak şekilde uç plakaya doğru özel bir kıvrım içeriyor."

Mercedes F1 W14 rear wing Dutch GP

Mercedes F1 W14 rear wing Dutch GP

Photo by: Giorgio Piola

İlginç bir şekilde bu model Alpine ve Aston Martin tarafından Monako Grand Prix'sinde eş zamanlı olarak tanıtıldı. O zamandan beri Mercedes ve Ferrari tarafından da benimsendi.

Onların versiyonunda metal bağlantı, uç plakanın iç kısmına değil, tam tersine dış kısmına yerleştirilmiş durumda.

Bu, aerodinami mühendislerine, arka kısımın tasarımı konusunda daha fazla seçenek sunuyor.

Red Bull'un bu hafta sonu için yaptığı tek değişiklik arka kanat değil. Takım, taban kenarını da değiştirdi. Kenarın ön kısmı, yere daha dik bir açıyla yerleştirdi.

Bu, oradaki basıncı artırmayı ve daha iyi bir hava akışı sağlamayı hedefliyor.

Ferrari SF-23 rear wing detail, Belgian GP

Ferrari SF-23 rear wing detail, Belgian GP

Photo by: Giorgio Piola

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