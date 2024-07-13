Red Bull, Perez'in yerine başka bir pilotla henüz neden anlaşmadı?

Sergio Perez, kariyerinde 273 Grand Prix hafta sonunda yarıştı, ancak yeni imzaladığı sözleşmenin bu sayıyı 300'ün üzerine çıkarması gerekirken, Meksikalı pilotun kariyerinin 275'te kesilme riski bulunuyor.

Bunun nedeni, Red Bull'un, Britanya Grand Prix'sinde bir başka hayal kırıklığı yaratan hafta sonunun ardından Sergio Perez'e performans göstermesi için artan baskısı.

Perez'in sözleşmesinde, Red Bull'un Meksikalı pilotu yaz arasında sürücü kadrosundan çıkarabilmesine olanak tanıyan maddeler bulunuyor.

Bu maddelerden biri, Perez'in Sürücüler Şampiyonasında takım arkadaşı Max Verstappen'e göre belirli bir sayıdaki pozisyon aralığında bulunması gerektiğini şart koşuyor.

Diğeri ise, Perez'in Verstappen'in en fazla 100 puan gerisinde olması gerektiğini belirtiyor ki bu, Hollandalının bu yılki formu göz önüne alındığında olasılık dışı görünüyor.

Martin Brundle, Sky Sports F1 Podcast'inde Perez ve neden hala Red Bull'da olduğu hakkında konuştu.

Geçen sezon Perez'in Red Bull'un hedeflerine ulaşması için yeterince güçlü bir sürücü olmayabileceğine dair işaretler vardı.

Sezonun yarısında büyük bir düşüş yaşadı ve yalnızca RB19'un diğer takımlar üzerindeki büyük üstünlüğü nedeniyle Sürücüler Şampiyonasını ikinci sırada bitirebildi.

Artık Red Bull bu avantaja sahip olmadığından, Perez'in sorunları büyüdü ve Formula 1 dünyasının gözleri onun üzerinde.

Brundle, Red Bull'un 34 yaşındaki pilotla yollarını henüz ayırmamasının iki ana nedeni olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Bunun sebeplerinden biri içecek markası için son derece kârlı olan bir etkinlik. Ancak Red Bull, onlara Takımlar Şampiyonası'nda hızla yaklaşan takımlar göz önüne alındığında bu etkinlikten faydalanmak için uzun süre bekleyemeyebilir.

Red Bull'daki durumu konuşan Brundle şöyle dedi: "Bundan çok daha iyi performans göstermelerine rağmen Alex Albon, Pierre Gasly ve diğerlerini, Jean-Eric Vergne ve pek çok diğer genç sürücüyü Red Bull’dan çıkardıklarını gördük.

"Perez’in takımda olmasının ticari olarak onlar için çekici olduğunu biliyoruz, onun Max [Verstappen] için iyi bir tamamlayıcı olduğunu biliyoruz, genellikle iyi bir iş yapmak ve bazı önemli bilgileri toplamak için yeterince hızlı ancak Max'i rahatsız edecek kadar hızlı değil.”

"Ve bu onlar için işe yarıyor ve her iki şampiyonluğu da kazandılar.”

"Ama birdenbire bazı rakipleri ortaya çıktı ve Sergio [Perez] en iyi formunda olmadan Takımlar Şampiyonasını rahatça kazanamazlar.”

"Bu nedenle, bu açıdan temel kurallar değişti ve Perez’in durumuyla ne kadar süre başa çıkabileceklerini merak ediyorsunuz.”

"Sponsorluklarıyla, Red Bull'un Kuzey ve Güney Amerika'daki ticari değerleriyle, yaklaşan Meksika Grand Prix'siyle, Sergio Perez'i gerçekten gridde istemez miydiniz?

"Yani, bu denge noktası. O, X sürücüsü olsaydı ve ticari değer veya milliyet önemli olmasaydı, onun yerine başkasını almış olurlardı, dürüst olalım."

Sergio Perez, Koltuğunu Kaybederse Red Bull'da Onun Yerini Kim Alabilir?

Red Bull, Perez'i değiştirmek zorunda kalırsa ticari değerine rağmen planlar yapıyor olacak.

Liam Lawson, Perez'in yerine geçmek için adaylardan biri. RB takımını tamamen atlayarak sezonun geri kalanında Verstappen'e karşı yarışabilir.

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Lawson, Red Bull'un üst düzey yetkililerini sahne arkasında büyük ölçüde etkiledi ve bu yıl bir çekim gününde RB20'yi test ediyor.

Daniel Ricciardo, adını -takım arkadaşı Yuki Tsunoda gibi- öne çıkarmak isterdi ancak her iki sürücü de bu aşamada bir terfiye yakın görünmüyor.

Ricciardo'nun geleceği de belirsiz, Avustralyalının yaz arasından önce yetkilileri etkilemesi gerekiyor.

Red Bull'un yarış dörtlüsü ile yaz arasında neler olacağını görmek ilginç olacak.