Red Bull, Silverstone'da en hızlı pit stopu yaptı
Silverstone'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop Red Bull mekanikerlerinden geldi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, makes a pit stop
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull, Silverstone'daki yarışın 26. turunda Max Verstappen'in lastiklerini 1.99 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplam 45 pit stop yaptı.
Yarış boyunca yapılan pit stoplar:
|Takım
|Yarışçı
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|1.99
|26
|25
|2. Red Bull
|S. Perez
|2.00
|19
|18
|3. Alpine
|E. Ocon
|2.18
|38
|15
|4.RB
|Y. Tsunoda
|2.21
|38
|12
|5. Alpine
|E. Ocon
|2.23
|19
|-
|6. Alpine
|E. Ocon
|2.23
|21
|-
|7. Red Bull
|M. Verstappen
|2.26
|38
|-
|8. Ferrari
|C. Leclerc
|2.27
|19
|10
|9. Ferrari
|C. Sainz
|2.32
|50
|8
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|2.33
|37
|-
|11. Red Bull
|S. Perez
|2.36
|47
|-
|12.McLaren
|L. Norris
|2.41
|27
|6
|13. Red Bull
|S. Perez
|2.43
|37
|-
|14. RB
|D. Ricciardo
|2.44
|26
|4
|15. RB
|D. Ricciardo
|2.48
|37
|-
|16. Aston Martin
|F. Alonso
|2.56
|38
|2
|17. Alpine
|E. Ocon
|2.56
|26
|-
|18. Ferrari
|C. Sainz
|2.58
|39
|-
|19. Aston Martin
|L. Stroll
|2.59
|39
|1
|20. Ferrari
|C. Leclerc
|2.61
|27
|-
|21. McLaren
|O. Piastri
|2.62
|38
|-
|22. Sauber
|G. Zhou
|2.64
|26
|-
|23. Williams
|A. Albon
|2.65
|38
|-
|24. Williams
|L. Sargeant
|2.73
|38
|-
|25. Aston Martin
|L. Stroll
|2.73
|26
|-
|26. Aston Martin
|F. Alonso
|2.82
|27
|-
|27. Ferrari
|C. Sainz
|2.95
|26
|-
|28. Sauber
|G. Zhou
|2.97
|12
|-
|29. Mercedes
|L. Hamilton
|2,99
|38
|-
|30. Mercedes
|L. Hamilton
|3.14
|27
|-
|31. Haas
|K. Magnussen
|3.15
|37
|-
|32. Mercedes
|G. Russell
|3.39
|27
|-
|33. Haas
|K. Magnussen
|3.46
|27
|-
|34. Haas
|N. Hulkenberg
|3.52
|26
|-
|35. McLaren
|O. Piastri
|3.57
|28
|-
|36. Haas
|N. Hulkenberg
|3.71
|39
|-
|37. Williams
|L. Sargeant
|3.73
|27
|-
|38. McLaren
|L. Norris
|3.77
|39
|-
|39. RB
|Y. Tsunoda
|3.80
|27
|-
|40. Sauber
|G. Zhou
|3.82
|19
|-
|41. Sauber
|V. Bottas
|4.23
|26
|-
|42. Sauber
|V. Bottas
|4.78
|37
|-
|43. Red Bull
|S. Perez
|5.90
|28
|-
|44. Sauber
|G. Zhou
|7.27
|37
|-
|45. Williams
|A. Albon
|8.51
|27
|-
Red Bull, ilk 12 yarışta topladığı 365 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 232 puanla ikinci, Mercedes ise 149 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|365
|2. Ferrari
|232
|3. Mercedes
|149
|4. McLaren
|129
|5. Alpine
|94
|6. RB
|86
|7. Aston Martin
|81
|8. Sauber
|25
|9. Haas
|20
|10. Williams
|18
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile Red Bull var.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Yarışçı
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Çin
|1.90
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|İspanya
|1.92
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|Miami
|1.94
|4. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|1.95
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|Avusturya
|1.95
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|Büyük Britanya
|1.99
|7. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.00
|8. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.00
|9. Red Bull
|S. Perez
|Büyük Britanya
|2.00
|10. Alpine
|E. Ocon
|İspanya
|2.03
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