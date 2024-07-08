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Formula 1 Britanya GP

Red Bull, Silverstone'da en hızlı pit stopu yaptı

Silverstone'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop Red Bull mekanikerlerinden geldi.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, makes a pit stop

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, makes a pit stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull, Silverstone'daki yarışın 26. turunda Max Verstappen'in lastiklerini 1.99 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplam 45 pit stop yaptı.

Yarış boyunca yapılan pit stoplar:

Takım Yarışçı Zaman Tur Puan
1. Red Bull M. Verstappen 1.99 26 25
2. Red Bull S. Perez 2.00 19 18
3. Alpine E. Ocon 2.18 38 15
4.RB Y. Tsunoda 2.21 38 12
5. Alpine E.  Ocon 2.23 19 -
6. Alpine E.  Ocon 2.23 21 -
7. Red Bull M.  Verstappen 2.26 38 -
8. Ferrari C. Leclerc 2.27 19 10
9. Ferrari C. Sainz 2.32 50 8
10. Ferrari C. Leclerc 2.33 37 -
11. Red Bull S. Perez 2.36 47 -
12.McLaren L. Norris 2.41 27 6
13. Red Bull S. Perez 2.43 37 -
14. RB D. Ricciardo 2.44 26 4
15. RB D. Ricciardo 2.48 37 -
16. Aston Martin F. Alonso 2.56 38 2
17. Alpine E. Ocon 2.56 26 -
18. Ferrari C. Sainz 2.58 39 -
19. Aston Martin L. Stroll 2.59 39 1
20. Ferrari C. Leclerc 2.61 27 -
21. McLaren O. Piastri 2.62 38 -
22. Sauber G. Zhou 2.64 26 -
23. Williams A. Albon 2.65 38 -
24. Williams L. Sargeant 2.73 38 -
25. Aston Martin L. Stroll 2.73 26 -
26. Aston Martin F. Alonso 2.82 27 -
27.  Ferrari C. Sainz 2.95 26 -
28. Sauber G. Zhou 2.97 12 -
29. Mercedes L. Hamilton 2,99 38 -
30. Mercedes L. Hamilton 3.14 27 -
31. Haas K. Magnussen 3.15 37 -
32. Mercedes G. Russell 3.39 27 -
33. Haas K. Magnussen 3.46 27 -
34. Haas N. Hulkenberg 3.52 26 -
35. McLaren O. Piastri 3.57 28 -
36. Haas N. Hulkenberg 3.71 39 -
37. Williams L. Sargeant 3.73 27 -
38. McLaren L. Norris 3.77 39 -
39. RB Y. Tsunoda 3.80 27 -
40. Sauber G. Zhou 3.82 19 -
41. Sauber V. Bottas 4.23 26 -
42. Sauber V. Bottas 4.78 37 -
43.  Red Bull S. Perez 5.90 28 -
44. Sauber G. Zhou 7.27 37 -
45. Williams A. Albon 8.51 27 -

 

Red Bull, ilk 12 yarışta topladığı 365 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 232 puanla ikinci, Mercedes ise 149 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 365
2. Ferrari 232
3. Mercedes 149
4. McLaren 129
5.  Alpine 94
6. RB 86
7. Aston Martin 81
8. Sauber 25
9. Haas 20
10. Williams 18

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile  Red Bull var.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Yarışçı Grand Prix Zaman
1. Red Bull M. Verstappen Çin 1.90
2. Red Bull M. Verstappen İspanya 1.92
3. Ferrari C. Leclerc Miami 1.94
4. Red Bull S. Perez Miami 1.95
5. Ferrari C. Leclerc Avusturya 1.95
6. Red Bull M. Verstappen Büyük Britanya 1.99
7. Red Bull S. Perez Çin 2.00
8. Red Bull S. Perez İspanya 2.00
9. Red Bull S. Perez Büyük Britanya 2.00
10. Alpine E. Ocon İspanya 2.03

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