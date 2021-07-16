Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Red Bull, Silverstone'a yeni bir taban getirdi
Milton Keynes merkezli ekip, Max Verstappen'in şampiyonluk savaşında, ön tarafta kalabilmesi adına RB16B'yi geliştirmeye devam ediyor ve bu hafta sonu için yeni bir taban getirdiler.
Mercedes, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa yeni bir güncelleme paketi getirmişti ve bu güncelleme paketiyle, şu anda zirvede yer alan Red Bull'u yakalamayı ve hatta geride bırakmayı hedefliyorlar.
Ancak Milton Keynes merkezli Red Bull da RB16B'yi geliştirmek için aerodinamik açıdan çalışmalar yapıyor.
Aston Martin'le anlaşan takımın aerodinami şefi Dan Fallows, aracın taban kısmında değişiklik yaptı ve yeni taban, bu hafta sonu kullanılacak.
Bu tasarımda, aracın arka tekerleklerinin önüne yeni deflektörler eklenmiş durumda. Takım bunu yaparak tabanın verimliliğini artırmayı ve havayı, arka tekerleklerin dışına yönlendirmeyi hedefliyor.
Şu ana kadar RB16B'ye getirilen neredeyse tüm güncellemeler oldukça iyi çalışı. Bu taban tasarımının nasıl çalıştığı ise ilk seansta belli olacak.
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