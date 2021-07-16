Red Bull, Silverstone'a yeni bir taban getirdi

Mercedes, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa yeni bir güncelleme paketi getirmişti ve bu güncelleme paketiyle, şu anda zirvede yer alan Red Bull'u yakalamayı ve hatta geride bırakmayı hedefliyorlar.

Ancak Milton Keynes merkezli Red Bull da RB16B'yi geliştirmek için aerodinamik açıdan çalışmalar yapıyor.

Aston Martin'le anlaşan takımın aerodinami şefi Dan Fallows, aracın taban kısmında değişiklik yaptı ve yeni taban, bu hafta sonu kullanılacak.

Bu tasarımda, aracın arka tekerleklerinin önüne yeni deflektörler eklenmiş durumda. Takım bunu yaparak tabanın verimliliğini artırmayı ve havayı, arka tekerleklerin dışına yönlendirmeyi hedefliyor.

Şu ana kadar RB16B'ye getirilen neredeyse tüm güncellemeler oldukça iyi çalışı. Bu taban tasarımının nasıl çalıştığı ise ilk seansta belli olacak.