Red Bull: "Silverstone kazası olmasa yılı üç motorla tamamlardık"

Honda, bu yıl sonunda spordan ayrılma kararı aldığı için 2022 yılına yönelik hazırladığı güç ünitesini, bir yıl önceye çekti ve 2021'e getirdi.

Bunun bazı güç ünitesi sorunlarına yol açacağından endişe edilse de, motorun hem hızlı hem de dayanıklı olduğu ortaya çıktı.

Max Verstappen'in bir güç ünitesi, Silverstone'daki büyük kazada hasar gördü. Bu yüzden Hollandalı pilot, yılı dört motorla tamamladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, mevcut duruma bakarak, Honda'nın attığı büyük adımı övdü.

Horner, "Honda'nın Formula 1'den resmi olarak ayrılmış olması üzüntü verici. Bu, onların 30 yıl sonraki ilk şampiyonluğuydu ve bu yüzden onlar için çok büyük bir andı."

"Toyoharu Tanabe San, 30 yıl önce o şampiyonluğa tanıklık etmek için Formula 1'deydi. Bundan 30 yıl sonra da oldukça benzer görünüyordu. Onu son üç yıldır gülümserken hiç görmedim. Fakat Abu Dhabi'de maskesini çıkardığında, yüzünde büyük bir gülümseme vardı."

"Açıkçası Honda ile başardıklarımızdan son derece gurur duyuyoruz."

"Onların tutkusu, bağlılığı ve iş ahlakları gerçekten dikkat çekici. Spora geri döndüklerinde çok zor zamanlardan geçtiler. Fakat başlarını önlerine eğdiler ve çok çalıştılar. Onlarla olan ilişkimiz ilk günden beri olağanüstüydü. Bunu kültürlerinden ve sahip oldukları iş ahlakından da görebilirsiniz."

"Bu güç ünitesini, sırf bu sezon için 12 ay öne çektiler. Silverstone'daki kaza olmasaydı, Max tüm sezonu üç motorla bitirirdi."

"Bizim için yaptıkları ve bize verdikleri her şey için onlara minnettarız. Artık Honda'nın resmi olarak sporda olmayacağı, buna rağmen önümüzdeki birkaç yıllık süre zarfında onlarla olan ilişkimizi devam ettireceğimiz sonraki yılları sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images