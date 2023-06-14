Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Pirelli'nin yüksek yere basma gücü için kullanmayı planladığı yeni sert hamur, son birkaç aydır takımlar tarafından test edildi, bu testler, Pirelli'ye lastiklerin gelişimi için eşsiz veriler sundu.

Gelişiminin son aşamasına gelen ve Britanya GP'sinden itibaren standartlaşacak olan lastikler, ilk kez İspanya GP'si ilk antrenman seansında tüm sürücüler tarafından kullanıldı.

Ancak çoğu takım o gün mevcut ve yeni sert hamur arasında doğrudan arka arkaya test yapmamayı tercih etti ve bu da Pirelli'nin lastikleri tam olarak değerlendirmesini zorlaştırdı.

Birçok takımın çoğunlukla yeni hamuru tercih etmesi, iki hamur arasında çok da fark olmayacağını gösterdi de diyebiliriz.

Yeni lastiklerin farklı özelliklere sahip olması durumunda en çok zarara uğraması beklenen Red Bull, en çok test yapan takımlardan biriydi.

Motorsport.com'a konuşan baş mühendis Paul Monaghan, takımın testlerden çok şey öğrenip öğrenmediği sorusuna, "Evet, biraz."

Paul Monaghan, Baş Mühendis, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Antrenman seansından ne elde ettiğimizi söylemeyeceğim, ancak hepimiz ölçümlerimizi yaptık ve Silverstone için hazırlanmaya başladık."

"Açıkçası yeni lastiklerle de epey iyi olacağımızı düşünüyorum, sanırım Silverstone hafta sonu Cuma ve Cumartesi günü asit testlerimiz olacak."

"Bazı takımların da neler olup bittiğini görmek için ön tekerleklerin arkasında basınç ölçer taşıdığını biliyorum. Herkes farklı derecelerde hazırlanıyor."

"Şu anda yeni lastiklerin etkisi minimum seviyede, ancak Silverstone'da bir bakmışsınız ki yanılmışız, bu olabilir." dedi.

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, takımın Britanya GP'sine hazırlanmak için bazı yararlı bilgiler topladığını söyledi.

McCullough, "Ölçüm tarafında çok sayıda veri topladık. Daha sonra bu verileri işleyeceğiz ve umarım Silverstone'da daha güçlü bir konumda olacağız.

"Çok büyük farklar yoktu, ancak yüksek yakıtlı uzun sürüşler yapmadık. Bu bizim için daha çok veri odaklı bir çalışmaydı." dedi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur ise daha şüpheci davrandı.

Vasseur, "Bir prototip ile beş tur attığınızda net veriler toplamak kolay değil."

"Mevcut lastikle binlerce tur attık ve halen anlayabilmiş değiliz! Benden yeni hamurun neler sunduğunu beş turda anlamamı beklemeyin." dedi.

Pirelli Motorsport Yarış Müdürü Mario Isola gridde bir Ferrari takım üyesiyle konuşuyor Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli F1 şefi patronu Mario Isola ise yeni hamurun etkisinin yüksek olmayacağını savunuyor.

Motorsport.com'a konuşan Isola, "Geri bildirimler lastiklerin ciddi fark yaratmayacağı yönünde, bazı takımların sert hamur testlerini yeni hamurla yapması da bunu destekliyor."

"İlk antrenman seansında normal sert hamurla turlayan tek takım Alpine oldu, diğer herkes prototiplerle pistteydi."

"Barselona oldukça iyi bilinen bir pist ve herkes lastiklerin beklendiği gibi davranıp davranmadığını biliyor. Takımlarla da konuştum, herhangi bir sorun yok." dedi.