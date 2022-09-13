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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Red Bull, sezon başına kıyasla aracını büyük oranda hafifletti

Auto Motor und Sport'un özel haberine göre Red Bull araçta, sezonun başına kıyasla yaklaşık 20 kilogramlık bir kazanç sağladı.

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Red Bull, sezon başına kıyasla aracını büyük oranda hafifletti
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Max Verstappen son 13 yarışın onunu kazandı ve sürücüler şampiyonasında açık farkla ilk sırada yer alıyor.

Alman Auto Motor und Sport'a göre, Red Bull Racing'in bu büyük farkı yaratmasını sağlayan temel şey, aracın ağırlığını büyük oranda azaltmaları.

Habere göre sezon başına kıyasla özellikle yarışta daha güçlü görünen Red Bull, aracın ağırlığını yaklaşık 20 kilogram azalttı.

Red Bull Racing buna ek olarak aracın yere basma gücünü sezon başına kıyasla büyük oranda arttırdı. Bu da virajlarda kaymayı ve buna bağlı olarak lastik aşınmasını azaltmayı sağladı.

Max Verstappen'in son yarışlarda ve Monza'da Charles Leclerc'e karşı avantaj elde etmesini sağlayan şey de buydu. Monakolu pilotun lastikleri yarışta daha hızlı aşındı ve Verstappen'in aksine yarışı tek pit stopla götürme şansı yoktu.

Görünüşe bakılırsa 20 kg'lık bir kazanç, sezon başına kıyasla Red Bull'un 0.6 ila 0.7 saniye gelişmesini sağladı. RB18 henüz ağırlık sınırında değil ve yaklaşık iki ila beş kilogram daha hafiflemeleri gerekiyor.

Red Bull Racing Singapur Grand Prix'si için bir başka güncelleme daha hazırlıyor. Fakat takım, güncelleme için ayrılan bütçeyi neredeyse tükettiği için, birkaç hafta önce beklenenden daha az yeni parça olacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

 

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