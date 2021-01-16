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Formula 1 / Son dakika

Red Bull şef mühendisi Wache: "Mercedes'i yenebilirdik"

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Red Bull şef mühendisi Wache: "Mercedes'i yenebilirdik"
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, Editör

Red Bull Racing'in şef mühendisi olan Pierre Wache, Formula 1 tarihindeki en dominant sezonlardan birini geçiren Mercedes'i, 2020'de yenebileceklerini ve bu nedenle takımının büyük bir fırsat kaçırdığını söyledi.

Red Bull takımı çok uzun bir süredir yüksek eğim konseptine sahip bir araçla yarışmakta: Bu dizaynda aracın arka kısmı, ön kısmına göre daha yüksek bir konumda. Böylece takım, araçta daha fazla yere basma gücüne sahip oluyor.

Mercedes ise daha düşük eğimli ve daha uzun bir aks mesafesine sahip olduğu bir konsepte sahip. Bu nedenle ön ve arka lastikler arasındaki uzaklık daha fazla. Bu da yere basma kuvvetini artıran bir etken. 

An itibariyle Mercedes, performans olarak Red Bull'un her zaman bir adım önünde oldu, bu da Red Bull'un dizaynının yeterince iyi olup olmadığının sorgulanmasına neden oldu. Wache'a göre dizayn gayet iyi, ancak sezonun erken anlarında yaşanan denge sorunları işlerin kötüleşmesine neden oldu.

 

Motorsport Magazine'e konuşan Wache şunları söyledi: "Bir fırsat kaçırdık çünkü bence Mercedes'i yenebilirdik. Eğer araçtan şu anda aldığımız verimi sezonun başında da alabilseydik onları yenebilirdik. Bu da beni sinirlendiriyor, tek sinirlenen insan da ben değilim."

"Onlar çok iyi bir iş yaptılar, ancak mükemmelden çok uzaktalar. Onlar yenilebilir, ellerinde olan motorlarına rağmen."

Red Bull bu seneyi Mercedes'in arkasında ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı. Avusturyalı takım, Max Verstappen ile 2 galibiyet ve toplam 13 podyum alarak 319 puan ile markalar şampiyonasında ikinci oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Efe Kahya

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