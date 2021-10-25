Red Bull, Schumacher'in Verstappen'e Amerika galibiyetini kaybettireceğinden korkmuş

Verstappen, Austin yarışının son turlarında Schumacher'in Haas aracına tur bindirmek için yaklaştıklarında, kendisini kovalayan Lewis Hamilton'ın yoğun baskısı altındaydı.

Ancak Schumacher hemen yoldan çekilmek yerine, bir süre yerinde kalmayı seçti.

Red Bull takım patronu Christian Horner, o anlarda, Verstappen'in Hamilton'a karşı yavaş kalacağını ve Mercedes'teki rakibinin geçiş yapmak için DRS aralığına gireceği konusunda endişelendiğini söyledi.

Ancak sonunda, Schumacher'in yoldan çekilmekte gecikmesi, Verstappen'in bir DRS aktivasyonu yapabildiği anlamına geliyordu ve bunu son turda start düzlüğünde Hamilton'dan hafifçe kaçmak için kullandı.

Horner, yarışın o anıyla ilgili, "Geride kalanları stratejinize dahil etmek çok zor."

"Yuki'nin [Tsunoda] arkasında çok zaman kaybettik ve ardından Mick Schumacher son birkaç turda oldukça kayba sebep oldu. Bunun bize zafere mal olacağını düşündüm çünkü Max'i son sektör boyunca arkada tuttu."

"Ancak neyse ki start düzlüğünde DRS açtık, bu da Max'e en azından 1. virajda biraz nefes alması için alanı sağladı ama bu kesinlikle pit duvarındaki stresi artırdı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher ile ilgili endişe verici an, Red Bull'un yeni lastikler için agresif bir strateji izleyerek, Verstappen'in yarışın ilk turlarında Hamilton'ın arkasında pite gelmesinin ardından geldi.

Horner, Red Bull'un erkenden pite gelerek Hamilton'ın önünü kesme kararının, Verstappen'in Hamilton'ın ardında takılı kalarak lastiklerini eritmesinden endişe ettikleri için alındığını söyledi.

Horner, "Bence orta hamurda daha hızlıydık ve Max, Lewis'in çok fazla kaydığını görebiliyordu."

"Lastiklerin aşırı ısınması tehlikesiyle karşı karşıyaydık ve biraz arkada kalmıştık bu yüzden kumar oynamaya ve biraz nefes almaya karar verdik. Daha sonra bu, yarışın sonunda bizi baskı altına soktu."

"Mercedes'in lastiklerde uzun süre kalacağı kaçınılmazdı ama Checo'yu da pite alarak onları ilk bölümde erken gelmeye zorladık."

"Ancak tabii ki de orta bölümde uzun süre yarıştılar ve bu da onlara yarışın sonunda 8 turluk bir lastik avantajı sağladı."

"Ancak Max, Lewis'in yakalamasının an meselesi olduğu o kritik son beş turda lastik aşınmasını yönetmede ve yeterli arka lastiğin kalmasında harika bir iş çıkardı. Olağanüstü bir performanstı." dedi.

Austin'deki performansının Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi sürüşlerinden biri olup olmadığı sorusuna Horner, "Bence yukarılarda."

"Bence yarışı inanılmaz iyi yönetti. Açıkçası harika bir başlangıç yapmadık ama galibiyeti geri alabildik.

"Agresif bir stratejiydi, bunda karar kıldık ve işe yaramasını sağlayabildik. Dolayısıyla, Lewis ve Mercedes'in hibrit döneminde çok baskın olduğu bir pistte, bizim için büyük bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." dedi.