Red Bull, Schumacher'in Verstappen'e Amerika galibiyetini kaybettireceğinden korkmuş

Verstappen, Austin yarışının son turlarında Schumacher'in Haas aracına tur bindirmek için yaklaştıklarında, kendisini kovalayan Lewis Hamilton'ın yoğun baskısı altındaydı.

Ancak Schumacher hemen yoldan çekilmek yerine, bir süre yerinde kalmayı seçti.

Red Bull takım patronu Christian Horner, o anlarda, Verstappen'in Hamilton'a karşı yavaş kalacağını ve Mercedes'teki rakibinin geçiş yapmak için DRS aralığına gireceği konusunda endişelendiğini söyledi.

Ancak sonunda, Schumacher'in yoldan çekilmekte gecikmesi, Verstappen'in bir DRS aktivasyonu yapabildiği anlamına geliyordu ve bunu son turda start düzlüğünde Hamilton'dan hafifçe kaçmak için kullandı.

Horner, yarışın o anıyla ilgili, "Geride kalanları stratejinize dahil etmek çok zor."

"Yuki'nin [Tsunoda] arkasında çok zaman kaybettik ve ardından Mick Schumacher son birkaç turda oldukça kayba sebep oldu. Bunun bize zafere mal olacağını düşündüm çünkü Max'i son sektör boyunca arkada tuttu."

"Ancak neyse ki start düzlüğünde DRS açtık, bu da Max'e en azından 1. virajda biraz nefes alması için alanı sağladı ama bu kesinlikle pit duvarındaki stresi artırdı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images