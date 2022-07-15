Red Bull, Schumacher'in gelişimini takip ediyor

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Mick Schumacher, birkaç yarış öncesine kadar hem takım patronu Gunther Steiner hem de basın tarafından sert şekilde eleştiriliyordu.

Durum öyle bir hal almıştı ki Mick Schumacher'in soyadı sayesinde F1'de olduğunu söyleyenler dahi oldu.

Ancak geride kalan üç yarışın ardından durum tersine çevrildi ve Mick Schumacher son iki yarışın ikisinde de harika bir performans ortaya koydu.

Özellikle altıncı olduğu Red Bull Ring performansıyla dikkat çeken Schumacher, şimdi de herkes tarafından övülüyor ve bu isimlerden birisi de Red Bull'un danışmanı Helmut Marko.

Marko, RTL'ye verdiği demeçte Mick hakkında şöyle dedi: "Elbette tüm genç sürücüleri olduğu gibi Mick'i de takip ediyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 talks with Red Bull Racing Team Consultant Dr Helmut Marko Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Şu anda iyi performans gösteriyor ve eğer teknik sorunlar yaşamasaydı, Kanada GP'de de puan kazanabilirdi."

"Görünüşe bakılırsa Mick, gerçek bir baskıya ve eleştiriyor ihtiyaç duyuyor. Sonrasında da iyi sonuçlar almaya başlıyor."

"Bu tarz sonuçlar almaya başlaması biraz vakit alıyor. Bu eğilim kariyeri boyunca devam etti."

"Mesela Formula 3'te yarışırken birdenbire kazanmaya başladı. Aynı durum Formula 2 için geçerliydi ve şimdi de durum benzer görünüyor."

Diğer tarafta Ferrari takım patronu Mattia Binotto da Mick'in performansından övgüyle bahsetti.

Binotto, "Mick, genç sürücülerimizden birisi. Onu Haas'a gönderdik ve bu yılki ikinci sezonunda ciddi bir ilerleme kaydetmesini bekliyoruz."

"Biz sürücüleri Formula 1 için değil, Ferrari takımı için hazırlıyoruz." dedi.