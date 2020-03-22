Red Bull sanal yarışa Chris Hoy ve Eng ile katılacak

Formula 1 yönetimi 2020 sezonunun ilk yedi yarışının iptali sonrası sanal yarışlar düzenleme kararı almıştı ve bu yarışlardan ilki bugün yapılacak.

Normalde yarışa F1 pilotlarının da katılması bekleniyordu ancak beklenen ilgi gelmemiş gibi görünüyor.

Şimdiye kadar sadece Williams pilotu Nicholas Latifi yarışa katılacağını açıkladı.

Ayrıca Ferrari aracını Robert Shwartzman ve Dino Beganovic sürecek.

Red Bull'da Max Verstappen'in yarışa katılmayacağını açıklamasının ardından kimin yarışacağı merak konusuydu. Avusturyalı ekip Sir Chris Hoy ve Philipp Eng ikilisinin yarışa katılacağını doğruladı.

Chris Hoy, ünlü bir İngiliz bisikletçi ve kariyerini tamamlamasından sonra dayanıklılık yarışlarına katıldı. 2015 yılında Avrupa Le Mans'ı kazandı ve Le Mans 24 Saat'te de yer aldı.

Philipp Eng ise 10 yıldır bir Formula aracı sürmüyor ve şu anda DTM'de mücadele ediyor.