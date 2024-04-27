Red Bull, şampiyonluk kazanan araçlarında olduğu gibi motor konusunda da 'cesur'
Red Bull, tarihi boyunca şampiyonluk kazanan araçlarında olduğu gibi yeni Formula 1 motorunda da aynı 'cesur' bir yaklaşım benimsediğini söylüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Milton Keynes merkezli takım, 2026 yılında yeni Red Bull Powertrains bölümü Ford ile anlaştığında ilk kez kendi güç ünitesini üretecek.
Red Bull takım patronu Christian Horner, iki yıldan az bir süre kala işlerin nasıl ilerlediğini değerlendirirken şunları söyledi: "Ferrari'ye karşı 70 yıllık bir dezavantaja sahip olduğumuz dik bir öğrenme eğrisindeyiz, ancak harika bir ekibimiz var."
"Şaside uyguladığımız felsefenin aynısını motora da uyguluyoruz. Ancak motorla ilgili farklı bir zorluk var. Bu yüzden hiçbir şeyin garantisi yok."
Horner, Red Bull'un rakipleri karşısında nasıl bir konumda olduğunu anlamaya çalışmanın zor olduğunu dile getirdi.
"Bu yeni düzenlemelerle diğerlerinin nerede olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok,"
"Bu temiz bir sayfa ve öğrenebileceğimiz mevcut bir motorun avantajına sahip değiliz. Maliyet açısından bakıldığında, bu bir dezavantaj."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
"Ancak aynı zamanda, mevcut motor ve orada ele alınması gereken dayanıklılık düzeltmeleri vb. konularla ilgili bir dikkat dağınıklığımız da yok."
"Sanırım bunu ancak 2026 yılında görebileceğiz. Ancak şu anda hedeflerimize ulaşıyoruz. Ve iki yıldan az bir süre kala, neredeyse sıfırdan başlayarak son iki yılda kaydettiğimiz ilerlemeye bakacak olursam oldukça etkileyici bir noktadayız."
F1, 2026'dan itibaren hem şasi hem de motor düzenlemelerinin aynı anda değişeceği yepyeni bir kurallar dönemine girerken, rekabetçi düzenin değişme ihtimali yüksek.
Ancak Horner, hem araç hem de motora odaklanmak zorunda olmasına rağmen Red Bull'un rakiplerinden daha kötü durumda olmasından korkmuyor.
"Eğer herhangi bir takımı şasiyi doğru kullanması için destekleyecek olsaydım, bence makul bir sicilimiz var."
"Motorla ilgili yeni bir proje üstlendik ama olağanüstü bir ekibe ve tesise sahibiz."
"Yaptığımız şey çok cesurca ve oldukça cesurca ama Red Bull cesur kararlar almadan 117 yarış kazanamaz ve yaptıklarımızı yapamazdı. Bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz."
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