Red Bull, şampiyonluğu Milton Keynes'te kutladı

2023'te Max Verstappen ile sürücüler şampiyonluğunu kazanan ve arka arkaya ikinci takımlar şampiyonluğunu elde eden Red Bull, 22 yarışta 21 zafer elde etti.

Kupayı geçtiğimiz günlerde alan Verstappen ve sürücüler şampiyonasını ikinci bitiren Sergio Perez, çarşamba günü Milton Keynes'deydi.

Takımla beraber bu yılki başarılarını kutlayan ikili, fabrikaya girmeden önce Milton Keynes caddelerinde tur attılar.

Takım fabrikasında ise takım çalışanlarıyla beraber şampiyonluk pozu verip, kutlamalar yaptılar.

Yılın son fotoğrafında en önde Red Bull takım patronu Christian Horner yer alırken, ona Verstappen ve Pérez eşlik etti.

Ön sırada Avusturyalı markanın motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun yer almaması dikkat çekti.

2023 şampiyonluğu takımın altıncı takımlar şampiyonluğu olurken, sürücüler şampiyonasında yedinci kez mutlu sona ulaştılar.

Red Bull ayrıca bu yıl tarihinde ilk kez sürücüler şampiyonasını 1-2 bitirdi.