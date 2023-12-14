Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Red Bull, şampiyonluğu Milton Keynes'te kutladı

Red Bull, 2023 Formula 1 sezonunda elde ettiği çifte şampiyonluğu Milton Keynes'te kutladı.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasında

2023'te Max Verstappen ile sürücüler şampiyonluğunu kazanan ve arka arkaya ikinci takımlar şampiyonluğunu elde eden Red Bull, 22 yarışta 21 zafer elde etti.

Kupayı geçtiğimiz günlerde alan Verstappen ve sürücüler şampiyonasını ikinci bitiren Sergio Perez, çarşamba günü Milton Keynes'deydi.

Takımla beraber bu yılki başarılarını kutlayan ikili, fabrikaya girmeden önce Milton Keynes caddelerinde tur attılar.

Takım fabrikasında ise takım çalışanlarıyla beraber şampiyonluk pozu verip, kutlamalar yaptılar.

 

Yılın son fotoğrafında en önde Red Bull takım patronu Christian Horner yer alırken, ona Verstappen ve Pérez eşlik etti.

Ön sırada Avusturyalı markanın motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun yer almaması dikkat çekti.

2023 şampiyonluğu takımın altıncı takımlar şampiyonluğu olurken, sürücüler şampiyonasında yedinci kez mutlu sona ulaştılar.

Red Bull ayrıca bu yıl tarihinde ilk kez sürücüler şampiyonasını 1-2 bitirdi.

 
Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen en la fabrica de Red Bull en Milton Keynes

Photo by: Red Bull Content Pool

Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen en la fabrica de Red Bull en Milton Keynes

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Famin: "FIA'nın 2026 motorlarının yarı yarıya olan güç dağılımını değiştirmesi kabul edilemez olur"
Sonraki haber Hamilton: "F1 filmi 2025'te vizyona girecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Baba Sainz: "Madrid, F1'i alırsa harika olur"

Baba Sainz: "Madrid, F1'i alırsa harika olur"

Formula 1
Bahreyn GP

Baba Sainz: "Madrid, F1'i alırsa harika olur" Baba Sainz: "Madrid, F1'i alırsa harika olur"

Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış

Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış

Formula 1

Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış

Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

Formula 1

Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli" Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

Son Haberler

Todt: "FIA, 2008 Singapur sonuçlarını iptal etmeli"

Todt: "FIA, 2008 Singapur sonuçlarını iptal etmeli"

F1 Formula 1

Todt: "FIA, 2008 Singapur sonuçlarını iptal etmeli" Todt: "FIA, 2008 Singapur sonuçlarını iptal etmeli"

Baba Sainz: "Madrid, F1'i alırsa harika olur"

Baba Sainz: "Madrid, F1'i alırsa harika olur"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Baba Sainz: "Madrid, F1'i alırsa harika olur" Baba Sainz: "Madrid, F1'i alırsa harika olur"

Villeneuve: "2023'te Mercedes'teki güç dengesi değişti"

Villeneuve: "2023'te Mercedes'teki güç dengesi değişti"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Villeneuve: "2023'te Mercedes'teki güç dengesi değişti" Villeneuve: "2023'te Mercedes'teki güç dengesi değişti"

Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış

Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış

F1 Formula 1

Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol