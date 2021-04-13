Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor

Hamilton, Bahreyn Grand Prix’sinin son turlarında, yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen’i arkasında tutmayı başararak yarışı birinci bitirdi. Red Bull, şu anda griddeki en hızlı araç gibi görünse de, Mercedes daha agresif bir strateji kullanarak yarışı kazanmayı başardı.

Ancak Red Bull’un şef mühendisi Paul Monaghan’a göre, iki takımın da bu sezonki hedefi şampiyonluk olacak.

Monaghan, "Şampiyonlu şu anda hem bizim takımımız, hem de Mercedes tarafından ulaşılabilir.’’

‘’Hızlı bir aracımız var ve kendimizi toparlamalıyız. İkinci sıradayız ve birincilik için mücadele ediyoruz. Geride kalmış değiliz. Herkes motive ve kazanılacak bir şampiyona var. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz.’’ dedi.

Mercedes’in stratejisi, Bahreyn’de kazanmaya yardımcı olmuş olsa da, Monaghan bunun Red Bull için moral bozucu bir şey olmaması gerektiğiniz ve eğer Verstappen sonraki yarışlarda iyi performanslar gösterirse bunun unutulacağını söyledi.

‘’Kartlarımızı daha farklı oynadık ve sonunda, kerbin iki metre dışından geçtiği için yerimizi vermek zorunda kaldık. Araç yarış boyunca daha hızlıydı. Üzüldüğümüz pozisyonun ikincilikti ve bu sonuç garajda herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Padokta 18 puan ve bir kupa almak için, çok şey verecek birçok sürücü var.’’

‘’Pole pozisyonu bizdeydi, hızlıydık. Tüm sezon boyunca Mercedes’le mücadele edebileceğiz. Daha hızlı bir aracımız var, motive sürücülerimiz ve takımımız var. Imola’da bir şansımız daha var. Eğer bunu kazanırsak, geçmiş unutulacak, [Bahreyn’i] tarih olarak göreceğiz ve ilerleyeceğiz.’’