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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Red Bull, Sainz'ın ayrılmasına izin verdikleri için pişman değil

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Carlos Sainz Jr'ın güçlü performansına rağmen takımdan ayrılmasına izin vermeleri kararından pişmanlık duymuyor.

Red Bull, Sainz'ın ayrılmasına izin verdikleri için pişman değil

Carlos Sainz, Red Bull'un sürücü programında yetişen isimlerden biriydi ve 2015 yılında Toro Rosso ile Formula 1'e adım atmıştı.

Sainz, ilk yılında Max Verstappen'le takım arkadaşı olmuş ve yaşadığı sorunlara rağmen Hollandalı pilotla benzer bir performans sergilemeyi başarmıştı.

Fakat Red Bull, 2016 yılının ilk yarışlarından sonra Verstappen'i ana takıma getirdi ve Sainz'a böyle bir fırsat vermedi.

Bundan ötürü Sainz, önce Renault'ya kiralandı ve ardından programdan tamamen çıkarılarak McLaren'ın yolunu tuttu.

Son iki yılda McLaren'da çok iyi bir tempo yakalayan İspanyol pilot, şimdi Ferrari ile yarışıyor ve henüz beşinci yarışında podyuma çıktı.

Motorsport.com'un kardeş platformu Formel1.'de'ye konuşan Marko, Sainz hakkında şöyle dedi: "O zamanlar (2016) gerçekten çok güçlüydük ve Verstappen'e baktığımızda, onun daha güçlü bir sürücü olduğunu düşünüyorduk."

"Bu yüzden o dönem onu seçtik. Verstappen de o günden bu yana gösterdiği performans ve  aldığı sonuçlarla bu kararın doğruluğunu fazlasıyla ortaya koydu."

"Sainz'ı biz göndermedik ve onunla erkenden sözleşme yapmak istememizin iyi bir sebebi de vardı. Verstappen ve Sainz birbirlerine çok yakınlardı fakat ona Toro Rosso'da yarışmaktan daha fazlasını sunma imkânımız yoktu."

"O, Toro Rosso'nun çalışmalarına ikna olmamıştı. Düşüncesi, gelişemediği yönündeydi ve daha fazla beklemek istemiyordu. Onu önce kiraladık ve adından sözleşmesini tamamen iptal ettik."

"Tüm bu süreçten sonra gelecek için kendisine engel olmak istemedik."

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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