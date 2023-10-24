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Red Bull, rüzgar tüneli merkezi için yaptığı başvuruyu geri çekti

Red Bull’un yeni rüzgar tüneli motor spor tesisi planları, takımın başvurusunu geri çekmesiyle alt üst oldu.

Editör Jamila Rustamova
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Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Red Bull takımı, söylenenlere göre 2024 aracını geliştirebilme umuduyla yeni rüzgar tüneli tesisine 50 ila 75 milyon euro arasında yatırım yapmaya hazırmış.

Red Bull kalesindeki bu son hamle, sadece 2024 için değil önümüzdeki diğer sezonlar için de zincirleme bir etki bırakabilir.

Mercedes gibi McLaren ve Aston Martin de son yıllarda takım fabrikalarına önemli yatırımlar yaptılar. Red Bull’un ise devam eden ‘güncelleme yarışından’ geri kalmamak için oluşturduğu kendi planı var.

Ancak görünüşe bakılırsa Christian Horner ve ekibi artık B planını değerlendirmek zorundalar.

F1 analisti ve yayıncısı Sam Collins bu konu hakkında, “Red Bull rüzgar tüneli geri çekildi.”

“Red Bull’un Birleşik Krallık Milton Keynes’teki yeni rüzgar tüneli planlandığı gibi gitmiyor. Takım yeni tesisle ilgili olan başvurusunu geri çekti. Bu da inşaatın yakında başlaması gibi bir şansın kalmadığını gösteriyor.”

“Ayrıca takım için herhangi bir rüzgar tünelinin 2025 aracında pek kullanışlı olmayacağını da gösteriyor. Ford motorlu olan 2026 aracında yapılacak gelişim çalışmaları için de kullanılmasını zor olacak.”

“Takım şu anlık Birleşik Krallık, Twinwoods’taki 75 yıllık tüneliyle devam edecek.”

“Geri çekilmelerinin sebebi henüz açıklanmadı fakat belki de takımın tünel için yeni lokasyon bulması ya da planda önemli değişiklikleri yapması gerekiyordu.”

Geri çekilmeyle ilgili Red Bull’da mutlu olan isimlerden biri de efsanevi aerodinamik uzmanı Adrian Newey idi.

Red Bull’un yeni rüzgar tüneli planları ilk kez 2022’de Helmut Marko’nun dediği gibi ‘onay aşamasına’ geldiği zaman Newey, sıfırdan rüzgar tüneli kurma fikrine karşıydı.

Christian Horner, Adrian Newey, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Christian Horner, Adrian Newey, Red Bull Racing

Newey, “İstenen rüzgar hızına ulaşmamız çok uzun sürüyor ve bu ulaştığımız önemli rüzgar tüneli zamanından çalıyor.”

“Ben, her şeyi tamamen CFD geliştirmeli tutardım. Maalesef ki bunun için yeterince oy toplanmadı. Daha sürdürülebilir olurdu. Olağan şüpheliler buna karşılar.” dedi.

Red Bull’un gelecekteki güncellemeleri ile ilgili her şey o kadar da kötü değil, yeni güç ünitesi operasyon merkezi çalışmaları planlandığı gibi ilerliyor. 

Collins konuyla ilgili son olarak şunu ekledi: “Yeni güç ünitesi inşaatı planlandığı doğrultuda normal şekilde devam ediyor. Hâlâ daha planlama izni yok fakat bu konuda çok fazla önemli bir itiraz da yok gibi.”

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