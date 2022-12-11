Red Bull: "Rüzgar tüneli cezasının ardından takıma Messi dahi gelse zorlanacağız"

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2021 sezonunda bütçe sınırını ihlal ettiği ortaya çıkan ve daha ağır bir ceza ihtimaline karşı FIA ile uzlaşan Red Bull, 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra gelecek sezon rüzgar tüneli süresinde de %10 kısıntı cezasına çarptırıldı.

Sezonu takımlar şampiyonu olarak tamamlayan takım zaten %70 kullanım süresi ile rüzgar tünelinden istediği kadar faydalanmayacaktı, cezanın ardından süre %63 seviyesine kadar geriledi.

Bu ceza birçok takım tarafından hafif olduğu gerekçesiyle eleştirildi; ancak takım, gelecek planlarının etkileneceği gerekçesiyle ağır bir cezayla karşılaştıklarını söylüyor.

RacingNews365'e konuşan Pierre Wache, "Rüzgar tüneli bizim yıl boyunca ana gelişim aracımız. Bazı insanların bunun büyük bir ceza olmadığını söyleyen yorumlarını görmek beni biraz kızdırıyor."

"Kuralların nasıl işlediğine bakarsanız, şampiyon olduğumuz için yaşanan kısıntının zaten bizi etkilediğini görürsünüz."

"FIA bu sistemi uygulamaya koydu ve takımlar da bunu kabul etti. Birinci ve ikinci arasında zaten %5 gibi yüksek bir oran mevcuttu, biz bunun üstüne %7 daha kesintiyle karşılaşacağız -bu da şampiyonada iki pozisyon kaybedebileceğimiz anlamına geliyor."

"Diğer takımlara kıyasla bu kadar az rüzgar tüneli kullanabilecek olmak bizi etkileyecek." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Rüzgar tüneli kısıntısını bir futbol maçında bir oyuncunun oyundan atılmasına benzeten Wache, Max Verstappen ve Adrian Newey gibi süperstar isimlere sahip olmalarına rağmen takımın başarıya giden yolda daha fazla zorlanacağını açıkladı.

Wache, "Bu tıpkı bir futbol maçı gibi. Eğer on kişiye karşı on bir kişiyle oynuyorsanız, takımınızda Messi olsa bile maçı kazanmakta zorlanırsınız."

"Çok iyi bir aerodinamik departmanına ve elbette Adrian'a [Newey] sahibiz, kendisi takımın büyük bir parçası ama diğer takımlar da çok iyi insanlara sahipler."

"Bu araçta yapılan iş tek bir kişinin değil, takımdaki pek çok kişinin eseri. Elbette hepimiz daha çok çalışabiliriz ama diğerleri de çalışıyor."

"Rüzgar tünelinde daha az zaman geçirebilecek olduğumuz için bu karardan dolayı biraz kızgın hissediyoruz. Bunu telafi etmek için motivasyonumuz çok yüksek." dedi.