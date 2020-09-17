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Formula 1 / Son dakika

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek

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Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Red Bull, Toskana Grand Prix'sinde yaşadığı sorunlar sebebiyle sinirlenen Max Verstappen'i, Honda'nın bu durumun bir daha yaşanmaması için aldığı önlemler konusunda bilgilendirecek.

Sochi'de yapılacak olan Rusya GP'si öncesinde Horner, sürücüsünün şampiyonluk mücadelesinde momentum kaybı yaşamasına sebep olan teknik sıkıntılar konusunda Honda ile Red Bull'un ne tür önlemler aldığını Hollandalı pilot ile konuşacağını söyledi.

Monza'da Verstappen, Honda'nın verilerde bir sorun tespit etmesinden sonra yarıştan çekilmek zorunda kalırken, Mugello'da ise aldığı iyi starttan sonra güç kaybederek gerilere düştü ve Gasly ile yaşanan temas sonrasında çakıl havuzuna gömülerek yarış dışı kaldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, climbs out of his car after retiring in a first lap incident

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, climbs out of his car after retiring in a first lap incident

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Marshals return the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, on a truck

Marshals return the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, on a truck

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Araçtan inmeden önce devam eden motor sorunları hakkında şikayet eden Verstappen'in telsiz konuşmalarına şu cümle damgasını vurdu: "Bu s***** fiyaskosu ancak böyle olur."

Red Bull websitesine yazdığı köşe yazısında Horner şunları söyledi: "Max'ın yarış dışı kaldığında hayal kırıklığına uğraması gayet anlaşılabilir bir şey."

"Mugello'da cuma günkü ilk turdan beri gayet iyiydi. Çok hızlı bir araca sahiptik ve aracın dengesinde iyi bir gelişim gösterdik."

"Onun için üzücü olan da bu. Olayların etkisi sırasında, startın adrenalinin üzerine çakıl havuzuna gömülmenin hayal kırıklığını yaşadığınızda, takım radyosunda şikayet etmeniz çok doğal bir şey oluyor."

"Yarışta Mercedes ile mücadele edebileceğimizi hissediyorduk. Lewis'i [Hamilton] startta geçmek üzerine çalışmıştık ve daha sonrasında da onlarla savaşacaktık, ancak tabii ki de bu gerçek olmadı."

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Horner, Verstappen'in başarı arzusunun, Hollandalı pilotu başarılı yapan şey olduğunu söyledi. 

"İkinci yarışta üst üste bu olay yaşandı ve bu, onun için büyük bir hayal kırıklığıydı çünkü o başarıya aç ve bunu çok istiyor."

"Eğer bu açlığa sahip olmasaydı, şu anda olduğu sürücü olamazdı ve her hafta sonu galibiyetler için izlemek istediğimiz pilot o olmazdı. Şu anda bu düşünceleri sisteminden atmalı ve önüne bakmalı."

"Onunla beraber Sochi öncesinde bunun üzerinden geçeceğiz ve Honda ile takımla beraber perde arkasında yaptığımız şeyleri, bir sonraki yarışta bunu ortadan kaldırmak için tartışacağız."

"Mercedes'in, Sochi'nin onlara uygun olacak olması nedeniyle tamamen hazır ve çok domine edici olmalarını bekliyorum." diyen Horner ekledi: "Ancak bu sezon da gördüğümüz gibi lastik aşınması burada büyük bir etken."

"Geçtiğimiz hafta sonu çok fazla zorlanmadılar, ancak onların ne kadar endişeli olduğunu duyabiliyordunuz, sürücülerine kerblerden uzak durmalarını söylüyorlardı. Bu yüzden Sochi'de rekabetçi olabilirsek ve onları biraz baskı altına alabilirsek süper olur, çünkü olaylar asıl o zaman ortaya çıkıyorlar."

"Şampiyona olarak ise biz şu anda bir yabancı gibiyiz ve bizim için her yarış bir kupa finali gibi. Tamamıyla zorlayacağız çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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