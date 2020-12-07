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Formula 1 / Son dakika

"Red Bull, Russell'la ilgileniyor"

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"Red Bull, Russell'la ilgileniyor"
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, Editör

Alman RTL'nin haberine göre Red Bull, 2021 için Williams'la anlaşması bulunan George Russell'la ilgileniyor.

George Russell, 2019'da F1'e adım attı ve son iki yılda Williams ile yarıştı.

Fakat gösterdiği harika performansa rağmen henüz Mercedes'in yarış pilotu haline gelemeyen İngiliz pilot, bu fırsatı Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla yakaladı.

Russell, hafta sonu boyunca harika bir performans ortaya koydu. Fakat Mercedes, 2021 için Valtteri Bottas&Lewis Hamilton kadrosuyla devam edecek.

Russell şu anda Mercedes'in bünyesinde yer alıyor ve Williams'la bir yıl daha kontratı var.

Ancak Alman RTL, Red Bull'un 2021 için Russell'la ciddi olarak ilgilendiğini iddia etti.

Formula1News'in RTL'ye dayandırdığı habere göre Helmut Marko ve Christian Horner, bir süredir Russell'ı takip ediyor.

Eğer Mercedes, İngiliz pilotu fabrika takımına getirmezse, Red Bull ana takım koltuğunu teklif edip Russell'la anlaşmayı deneyebilir.

Haberde Williams'la olan mevcut anlaşmanın sorunların "en küçüğü" olacağına yer verildi.

Şimdilik Red Bull veya Mercedes'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Editör Kemal Şengül

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