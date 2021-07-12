Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim" Sonraki / Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, gösterdiği güçlü performansın ardından George Russell'a ilgi gösterdiklerini kabul etti ancak Mercedes'ten ayrılmasını beklemediklerini de ekledi.

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

Williams'ta George Russell'ın kontratı yıl sonunda bitiyor ve Mercedes sürücü akademisinde yer alan İngiliz pilotun gelecek yıl nerede olacağı büyük merak konusu.

Adı Mercedes'le ciddi şekilde anılsa da, Alman üretici henüz ne yapacağına karar vermedi ve Valtteri Bottas'ı takımda tutma ihtimalleri de var.

Böyle  bir durumda Russell'ın Williams'ta kalmaktan başka seçeneği kalmayacak gibi görünüyor.

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, genç İngiliz pilotu takip ettiklerini dile getirdi.

Marko, durum böyle bile olsa Mercedes'in böyle bir ayrılığa izin vereceğine inanmadığını da ekledi.

Red Bull'un danışmanı, şöyle konuştu: "Russell şu anda Williams'ta sergilediği performansla kesinlikle dikkate alınmaya değer bir isim."

"Fakat ayrılması ütopik olur. Eğer Mercedes buna izin verirse, gerçekten hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir hata yapar."

Eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer de boşa çıkması halinde diğer takımların Russell'ı isteyeceğini düşünüyor.

Surer, "Diğer takımlar eminim serbest olduğu takdirde hemen onunla anlaşmaya çalışacak."

"Hayatı boyunca Williams'ta yarışmayacak ki bu olamaz da. Ya onu Mercedes'e getirirler ya da gider." dedi.

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"

Önceki haber

Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"

Sonraki haber

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

1 g
2
Formula 1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

1 s
3
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

10 ay
4
Formula 1

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)

17 s
5
Formula 1

Norris yarıştan men cezası alırsa, Vandoorne ''ilk seçenek''

22 s
Son Haberler
Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak
F1

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak

0dk
Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor
F1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

1 s
Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"
F1

Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"

1 s
2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!
F1

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!

2 s
Horner: "Ricciardo’nun zorlandığını görmekten üzülüyorum"
F1

Horner: "Ricciardo’nun zorlandığını görmekten üzülüyorum"

3 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak Britanya GP
Formula 1

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu! Türkiye GP
Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!

Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor Avusturya GP
Formula 1

Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor

Çok Okunanlar Bugün

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)
Formula 1 Formula 1

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)

Norris yarıştan men cezası alırsa, Vandoorne ''ilk seçenek''
Formula 1 Formula 1

Norris yarıştan men cezası alırsa, Vandoorne ''ilk seçenek''

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!

Ricciardo: “Her hafta hedefim Lando’yu geçmek olursa, F1’e sinir olmaya başlarım”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Her hafta hedefim Lando’yu geçmek olursa, F1’e sinir olmaya başlarım”

Horner: "Ricciardo’nun zorlandığını görmekten üzülüyorum"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Ricciardo’nun zorlandığını görmekten üzülüyorum"

Son Haberler

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak
Formula 1 Formula 1

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.