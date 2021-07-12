Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

Williams'ta George Russell'ın kontratı yıl sonunda bitiyor ve Mercedes sürücü akademisinde yer alan İngiliz pilotun gelecek yıl nerede olacağı büyük merak konusu.

Adı Mercedes'le ciddi şekilde anılsa da, Alman üretici henüz ne yapacağına karar vermedi ve Valtteri Bottas'ı takımda tutma ihtimalleri de var.

Böyle bir durumda Russell'ın Williams'ta kalmaktan başka seçeneği kalmayacak gibi görünüyor.

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, genç İngiliz pilotu takip ettiklerini dile getirdi.

Marko, durum böyle bile olsa Mercedes'in böyle bir ayrılığa izin vereceğine inanmadığını da ekledi.

Red Bull'un danışmanı, şöyle konuştu: "Russell şu anda Williams'ta sergilediği performansla kesinlikle dikkate alınmaya değer bir isim."

"Fakat ayrılması ütopik olur. Eğer Mercedes buna izin verirse, gerçekten hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir hata yapar."

Eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer de boşa çıkması halinde diğer takımların Russell'ı isteyeceğini düşünüyor.

Surer, "Diğer takımlar eminim serbest olduğu takdirde hemen onunla anlaşmaya çalışacak."

"Hayatı boyunca Williams'ta yarışmayacak ki bu olamaz da. Ya onu Mercedes'e getirirler ya da gider." dedi.

George Russell, Williams Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images