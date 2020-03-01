Red Bull, seyahat rotası üzerindeki plaja zarar vermemeye çalışacak

Zandvoort’taki yerel yetkililer, yarış haftasonu boyunca pist etrafındaki trafik sıkışıklığından kaçınmaları için Red Bull’a ve AlphaTauri’ye, Noordvoort’ta bulunan iki mil uzunluğundaki bir plajı kullanmalarına yeşil ışık yaktı.

1985’ten bu yana ilk kez düzenlenecek olan Hollanda Grand Prix’si, Max Verstappen üzerindeki büyük ilgi dolayısıyla çok sayıda taraftar çekecek ve bu sebeple trafikte sorunlar oluşabileceği düşünülüyor.

Noordvoort bölgesi, fok balıklarına ve çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bu sebeple bazı kesimler, F1 takımlarının bu plajı alternatif bir rota olarak kullanmasını önlemek için protestolar düzenliyor.

Plaj, sadece yoğun trafik olduğunda ve alternatif seyahat seçenekleri olmadığında kullanılıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın Zandvoort’a henüz nasıl seyahat edeceğine kesin bir karar vermediğini belirtti ancak gerektiği taktirde önlemlerin alınacağını söyledi.

Horner, “Şu anda piste nasıl gideceğimiz konusunda net bir planımız yok.”

“Ancak kesin olan bir şey var, o da çok meşgul olacağımız bir yarışa gideceğimiz. Hollanda’nın yarısının yarışa geleceğini biliyoruz.”

“Ancak elbette herkesin piste güvenli şekilde, zamanında ve rahatsızlık vermeden ulaşmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağız.” şeklinde konuştu.

Altı kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, çevreyi koruma konusunda sıkça söylemlerde bulunuyor, ancak diğer takımların yaptıklarının “kendisini ilgilendirmediğini” söyledi.

Hamilton, “Oraya 18 yaşındayken gitmiştim ve plajı kullanmamıştım. Ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum.”

“Sahil boyunca elektrikli bir scooter kullanırsanız, bu kötü olmaz. Ancak onların elektrikli scooter kullanıp kullanmayacağını bilmiyorum.” dedi.

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