Red Bull ROKT ile anlaştı

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Red Bull, 2023 Formula 1 aracının örtüsünü bugün TSi 17:00'de yapacağı lansmanla resmen kaldıracak. Bu lansmanda gerçek Red Bull RB19'un gösterilmesi beklenmiyor. Bunun yerine model aracın üzerinde RB18 renk düzeninin yer alacağı düşünülüyor.

Lansmana kısa bir süre kala açıklama yayınlayan Red Bull, ROKT ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Rokt, merkezi New York'ta bulunan ve 14 ülkede faaliyet gösteren, uzman bir e-ticaret şirketi olarak biliniyor.

Açıklamaya göre ROKT, takımın resmi partneri olacak ve iki kuruluş hem Formula 1 hem de diğer alanlarda, çeşitliliğin artırılmasına yardımcı olacak çeşitli girişimlerde bulunacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İşbirliği kapsamında kadınları Red Bull Racing Esports sanal yarış takımına çekmek için arka planda çalışmalar da yapılacak.

Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner, "ROKT'un takım partneri olarak aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Çeşitli uzmanları sporumuza ve sanal yarış dünyasına kazandırmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"ROKT ile beraber, çeşitliliği artırmaya ve kadınlara hem şirket içinde hem de toplum genelinde eşit haklar vermeye kararlıyız."

"Ortaklığımızın bir parçası olarak birlikte hareket edecek ve sanal kadın pilotları, sanal yarış programımıza dahil edeceğiz." dedi.

Anlaşma kapsamında ROKT logoları Red Bull Racing araçlarında, sürücü üniformalarında ve Red Bull Racing Esports takım üniformalarında yer alacak.