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Red Bull Ring'in kaçış alanlarına çakıl ekleyecek

Avusturya pistinin yetkilileri, bu yıl yaşananların ardından kaçıl alanlarına çakıl eklemeyi planlıyor.

Ekleyen:
The Red Bull Ring

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Avusturya Grand Prix'sinin ana konularından birisi hiç şüphesiz pist limitleriydi. Hafta sonu boyunca pist limitleri ihlalleri o kadar fazlaydı ki yarış bittikten saatler sonra bile pek çok sürücü ceza aldı.

Avusturya pistinin sahibi Red Bull ve şirketin motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2024 yılında yapılacak yarışa kadar bu soruna bir çözüm bulma sözü verdi.

Alman Auto Motor und Sport'un edindiği bilgilere göre Red Bull Ring pistinde bazı değişiklikler yapılmasına çoktan karar verildi.

Bu kapsamda dokuzuncu ve onuncu virajlardaki asfalt kaçış alanının yerini çakıl havuzu alacak

Bu sayede, bu virajları ihlal eden sürücüler doğal olarak zaman kaybedecek ve ceza almak zorunda kalmayacaklar.

Daha önce çakıl havuzu fikri reddedilmişti çünkü pist bir MotoGP yarışına ev sahipliği yapıyordu ve asfalt zemin sürücüler için daha iyiydi.

Ancak FIA geçtiğimiz günlerde MotoGP yönetimiyle görüştü ve çakıl havuzunun da uygun olduğu konusunda güvence aldı.

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