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Formula 1 / Styrian GP Haberler

Red Bull Ring'in altıncı virajındaki çakıl bölüm piste yaklaştırıldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull Ring'in 6. virajı, Formula 1 Steiermark Grand Prix'si öncesinde gözden geçirildi ve sosis kerbler kaldırılırken, çakıl bölüm piste yaklaştırıldı.

Red Bull Ring'in altıncı virajındaki çakıl bölüm piste yaklaştırıldı

Bu değişiklik, sürücülerden ve diğer kesimlerden gelen ortak bir talebin ardından pist sınırlarını belirleme konusunda çakılı daha fazla kullanma isteğiyle uyumlu olacak.

Altıncı viraj, Yarış Direktörü Michael Masi tarafından takımlara gönderilen notlarda pist sınırı kontrolünün yapılacak noktalarda biri olarak yer almadı. Buna rağmen bu değişiklik, oluşabilecek olası bir ihlalin önüne geçilmesini garanti edecek.

Motorsport.com'a konuşan Masi, "Altıncı virajın çıkışındaki kerbleri biraz daralttık ve çakıl havuzunu pistin kenarına yaklaştırdık."

“Önceden çift kerb vardı. Yani kırmızı ve beyaz kerbler, yeşil ve beyaz kerbler ile sarı sosis kerbler geliyordu. Fakat artık kaldırıldılar." dedi.

Masi, sürücülerin geçen yıldan dersler çıkardığına inanıyor ve pist sınırlarının ihlalinin, bu hafta sonu büyük bir sorun olmasını beklemiyor.

Sürücülere gönderilen noktalarda, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 9. ve 10. virajlarda pist kurallarının ihlallerinin takip edileceğine yer verildi.

Pist sınırlarının ihlalleri, her iki virajda da elektronik sistemler yoluyla izlenecek. Bu nedenle herhangi bir gri bölge olmayacak.

Burada referans kırmızı ve beyaz renklerden oluşan kerb olacak. Herhangi bir pilot, dokuzuncu ve onuncu virajın çıkışında dört tekerlekle birden kırmızı beyaz kerbün dışına çıkarsa,  tur zamanı otomatik olarak silinecek.

Hatta onuncu virajın çıkışında böyle bir şey yaşanırsa, sonraki tur da silinecek.

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