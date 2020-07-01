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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Red Bull Ring'deki tartışmalı sosis kerbler kaldırıldı

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Red Bull Ring'deki tartışmalı sosis kerbler kaldırıldı
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Tem 2020 18:22

2020 Avusturya Grand Prix'si öncesinde Red Bull Ring'in 9. ve 10. virajlarında bulunan tartışmalı sosis kerbler kaldırıldı.

Son yıllarda Red Bull Ring'deki 9. ve 10. virajın çıkışında son derece sert ve yüksek olan sosis kerbler yer alıyordu.

Bu kerblerin temel amacı pilotların pist dışına taşıp avantaj kazanmasını engellemek ve bu sayede hızlarını düşürmelerini sağlamaktı.

Ancak bu kerblerin sertliği yüzünden pek çok aracın ön kanadı ve tabanı hasar gördü. Hatta geçen yıl takımlardan ve sürücülerden pek çok eleştiri geldi.

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, sırf ilk antrenman seansında araçlarının aldığı hasarın 250 bin poundu bulduğunu belirtmişti.

Ancak 2020 Avusturya GP öncesinde bu kerbler kaldırıldı.

Speedweek'e konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, FIA'nın bu kerbleri kaldırdığını açıkladı.

Marko, “FIA ve yarış direktörü ile çok iyi bir görüşme yaptık. 9. ve 10. virajlarda yer alan sosis kerbler artık kaldırıldı."

“Bu şeyler son yıllarda ön kanatlara ve tabana çok fazla hasar verdi. Sadece Formula 1'deki araçlara değil, diğer alt serilerdeki araçlara da hasar verdi."

"Ayrıca güvenliğe gerçekten yardım etmediler. Diğer virajlarda da böyle kerbler var, ama o kadar rahatsız edici değiller." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Etkinlik Avusturya GP
Editör Bjorn Smit

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