Red Bull Ring'deki "mükemmel" kerb çözümü, pist limiti sorunlarını ortadan kaldırabilir
Formula 1, pist limitleri sorununa kalıcı bir çözüm bulmuş olabilir. Red Bull Ring'de tanıtılan yeni kerb ve çakıl havuzu çözümü, Formula 1'de pist limit problemlerini ortadan kaldırmak için bir model haline gelebilir.
Track detail with gravel traps
F1 takımları, Perşembe günü Avusturya Grand Prix'si pistindeki birkaç virajda uygulanan çözümü ilk kez gördü ve F1 yarış direktörü Niels Wittich, serinin sonunda "mükemmel bir düzenleme" bulduğunu iddia etti.
Geçmişte Red Bull Ring, pist limitlerinin büyük sorun olduğu pistlerden biriydi. Geçen yılki Avusturya GP'sinde 1200'den fazla ihlal olmuştu, bu yüzden bu yıl için harekete geçilmesi gerektiği açıktı.
FIA'nın katkılarıyla, pistin belirli alanlarında sorunu tamamen çözmeye yönelik bir dizi önemli revizyon gerçekleştirildi.
Bu revizyonlar, yarış organizatörlerinin sürücüleri pist dışına çıkmaktan caydırmak için kerblerin arkasına sadece çakıl havuzları eklemesi meselesi olmaktan ziyade, pist limiti problemini tamamen çözmek için daha ayrıntılı değişiklikler içeriyor.
Kerb detail
Photo by: Jon Noble
Yukarıdaki fotoğrafın gösterdiği gibi, FIA, sürücülerin pist limitlerini kötüye kullanmalarının önüne geçmek için daha bütüncül bir çözüm getirdi ve yapılan değişiklikler sürücülerin çakıl havuzuna girmeden tamamen pist dışına çıkmasını engelliyor.
Ayrıca bu çözüm, ilerideki motosiklet etkinlikleri için kerblerin kolayca yeniden düzenlenmesini sağlıyor.
FIA, pistin kenarını tanımlayan ve sürücülerin içinde kalması gereken beyaz çizgilerin dikkatlice boyayarak kerb genişliğini yeniden düzenledi.
Bunun için, FIA, çakıl kapanının önündeki kerb genişliğini beyaz çizgiye kadar tam olarak 1,5 metre genişlikte tuttu. Bu genişlik diğer F1 pistlerinde standart olan iki metreye kıyasla daha dar. Düzenlemenin amacı, araçların çakıl havuzuna girmeden beyaz çizginin tam olarak dışına çıkmasını engellemek.
Bir F1 aracı iki metre genişliğinde, F2 ve F3 araçları sırasıyla 1,9 metre ve 1,885 metre genişliğinde. Yani, F2 ve F3 araçlarının genişliği de yeni belirlenen kerb genişliğini aşıyor.
Kerbin daraltılması, beyaz çizginin yeniden konumlandırılmasıyla sağlandı. Bu çizgi kerbin daha yukarısına taşındı ve önündeki alan pistle uyumlu olacak şekilde siyaha boyandı.
Pist limitlerini kötüye kullanan sürücülerin denetimi için FIA'nın tanıttığı bir diğer önemli yenilik ise mavi çizginin kullanılması olacak. Bu çizgi, sürücülerin pist dışına çıkma durumlarının video analizinde daha iyi görsel referans sağlamak için tanıtıldı. Geçmişte, pistin sonundaki beyaz çizgi ile kerbin beyaz kısımları arasında net bir ayrım olmadığı zamanlar olmuştu.
Avusturya GP'si öncesinde konuşan Wittich, çözüm hakkında çok iyimser olduğunu belirtti.
Track detail with gravel traps
Photo by: Jon Noble
"Bu bizim düşündüğümüz mükemmel düzenleme."
"Sürücülerden aldığımız geri bildirimler olumlu oldu. Bu, sürücülerin zaman kazanıp kazanmadığı konusundaki tüm tartışmaları sona erdiriyor. Pist limitleriyle ilgili hiçbir sorun olmayacağı konusunda iyimserim." dedi.
Bu kerb çözümünün Red Bull Ring'deki son viraj dizisi için tanıtılmasının yanı sıra, pistin başka yerlerinde de benzer değişiklikler yapıldı. 4,6 ve 8. virajlarda, kerb, çakıl havuzundan önce 1,8 metre genişliğinde olacak şekilde çizgilerin yeri yeniden belirlendi.
1. ve 3. virajlarda ise sürücülere pist dışına doğru gittiklerinde daha iyi rehberlik sağlamak için viraj çıkışlarındaki sosis kerbleri muhafaza edildi.
Wittich, Red Bull Ring'de benimsenen çözümün takvimdeki her pist için işe yarayabileceğini ve özellikle bisikletlere de ev sahipliği yapan pistler için iyi olmasını umduğunu söyledi.
"Yakın gelecekte, bunun hem bisikletler hem de arabalar için iyi olacağını umuyoruz."
"Bu düzenlemeler, pistin mevcut düzenini korumasını kolaylaştıracak." diyerek sözlerini tamamladı Wittich.
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