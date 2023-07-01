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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Red Bull Ring pistinin olduğu bölgede yoğun yağmur yağmaya başladı.

Ekleyen:
Fz7uTrVWYAAuqNa

Hava tahminleri cuma akşamından cumartesi akşamına kadar yoğun yağış gösteriyordu ve gece saatlerinde başlayan yağmur, cuma sabahı da devam etti.

An itibariyle tüm pist yağış altında ve pistte kuru olan herhangi bir nokta yok.

Hava tahminleri yağmurun en azından akşam 17:00 sularına kadar devam edeceğini gösteriyor.

An itibariyle sıralama turlarının yağmur altında geçme ihtimali %90, sprint yarışının yağmur altında geçme ihtimali ise %60 seviyelerinde.

Hava sıcaklığı da düne kıyasla epey azaldı ve 19 derece seviyelerine indi.

 
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