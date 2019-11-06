Red Bull, Ricciardo'nun dönüşüne kapıyı kapattı
Red Bull, Daniel Ricciardo'nun takıma dönmesine sıcak bakmıyor.
Geçen yılın sonunda Red Bull'dan ayrılarak sürpriz şekilde Renault'ya geçme kararı alan Daniel Ricciardo, bu yıl beklediği sonuçları alamayınca hayal kırıklığı yaşamıştı.
Avustralyalı pilot hiç podyuma çıkamazken, zaman zaman güçlü performans gösterdi ancak genel olarak istediği sonuçları elde edemedi.
Renault'nun 2020 sonrasında spordan çekilme ihtimali bulunuyor ve Ricciardo bu durumda koltuksuz kalacak.
Bazı iddialara göre Red Bull ve Ricciardo, gelecekte tekrar birlikte çalışma fırsatı yakalayabilir.
Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko durumun hiç de öyle olmadığını söyledi.
Marko, iddiayı, "Sürücülerimiz belli. Takımda yer yok." diyerek yalanlarken, Renault'ya atıfta bulunarak, "Eğer ayrılırlarsa takımı hemen bir başkasının devralacağını düşünüyorum." dedi.
Ricciardo'nun Renault ile anlaşması, pek çok büyük isim gibi 2020 sonunda bitiyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Red Bull, Ricciardo'nun dönüşüne kapıyı kapattı
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